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Откровения женщины, которая платит за секс
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Откровения женщины, которая платит за секс 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
В обществе есть определенные стереотипы насчет того, кто и кому платит за секс. Но ситуации бывают разными. На одном американском форуме бисексуальная женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказывает о своем общении с представительницей эскорт-услуг.
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1. Сколько это стоит и как все было?

«Дело было не в США, примерная стоимость — около 100 долларов по курсу. Я чувствовала себя неловко, потому что раньше мне не приходилось платить за секс. Она видела, что я нервничаю, но и сама немного переживала: боялась, вдруг я окажусь разгневанной женой одного из ее клиентов. Она призналась, что обычно ее вызывают мужчины, приходилось участвовать в сексе втроем, но заказ от женщины поступил впервые».

2. Где вы встретились и как обсудили условия?

«Я нашла ее телефон на сайте и написала в мессенджер. Потом подхватила ее на машине, и мы поехали в отель».

3. А у нее были фотографии? Они совпали с реальностью?

«Да, были снимки ее бедер, груди и нижней части лица. В жизни все было так же или даже лучше».

4. Какие женщины тебе нравятся?

«Я не придаю значения размеру груди или внешнему виду, важно лишь, нравится она мне или нет. Мягкость, женская аура — вот то, что меня привлекает».

5. А ты встречалась с кем-то серьезно?

«Нет. С первой партнершей мы теперь дружим».

6. Почему ты решила вызвать девушку из эскорта?

«Я живу в маленьком городе, где все друг друга знают, и представителей секс-меньшинств здесь мало. Кроме того, я не выставляю напоказ свою ориентацию. Я писала нескольким девушкам по вызову, но никто больше не ответил, может ли оказать услуги женщине».

7. А почему не сайты знакомств?

«Я думала об этом, но вариантов в регионе действительно мало. Я не хотела бы, чтобы знакомые увидели мою анкету на сайте. Раз я держу это в тайне, зачем подставляться?»

8. А вы целовались?

«Я слышала, что они не целуют клиентов. Поэтому спросила у нее, можно ли. Она ответила, что мужчинам обычно не разрешает, но мне — можно».

9. А как с оргазмом?

«Все было!»

10. И что она для этого делала?

«Мы занимались фингерингом, она стонала и целовала меня, я не могла сопротивляться. Она улыбалась и говорила, что все было здорово.»

11. Ты еще встретишься с ней?

«Думаю, что нет. Я хочу попробовать с другими».
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