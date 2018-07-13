Неопрятность и другие качества, которые бесят работодателей

При отклике на вакансию важно произвести приятное впечатление на работодателя, что является половиной успешного собеседования. Каждый начальник определяет для себя качества идеального работника, поэтому абсолютно всем угодить не получится. Однако есть несколько важных поведенческих правил, соблюдая которые, можно запомниться с положительной стороны.

Меркантильность

Предлагая свою кандидатуру на должность нельзя ставить превыше всего свою зарплату. Начальство не любит, когда человека интересует исключительно сумма его будущей зарплаты, поскольку такое поведение наводит на мысль, что работник уйдет в место с более высоким ценником при первой же возможности. На собеседовании следует упомянуть улучшение положения компании и саморазвитие.

Оценка

В первую очередь нужно адекватно оценивать свои способности, а также знать свои сильные и слабые стороны. Работодатели любят, когда человек не будет браться за непосильную работу, что в итоге подводит всю команду. На собеседовании большинство начальников не приемлют хвастовство и обиды.

Наглость

Вне зависимости на какую должность идет набор, нельзя фамильярничать с персоналом и начальством, а также стоит соблюдать этикет. Зачастую начальство сразу замечает неофициальный тон, даже если он направлен в сторону персонала.

Болтливость

На собеседовании нужно говорить только по теме, поскольку чрезмерная болтливость отпугивает многих людей. Стоит помнить, что коммуникабельность выглядит совсем по-другому, а чрезмерно разговорчивые люди зачастую тратят много времени на пустые беседы еще и отвлекают остальных работников. Вместо напрасной болтовни лучше описать собственные навыки и знания, которые могут оказаться полезными компании.

Нервозность

Даже для профессионалов своего дела собеседование является стрессовой ситуацией, в которой нужно уметь успокаиваться. Излишняя нервозность, невнятные ответы, дрожащие руки, постукивания, отведение взгляда и прочие проявления страха отталкивают работодателя. Начальство ценит, когда лучшие качества сотрудника видны в любой ситуации.

Внешний вид

Несмотря на место работы внешний вид сотрудника должен быть опрятным и аккуратным, а рядом с другими сотрудниками нужно выглядеть достойно, даже если в компании не введен дресс-код. Естественно, большие деньги на поддержание необходимого внешнего вида тратить не стоит, поскольку для опрятности достаточно иметь чистую и выглаженную одежду, аккуратный маникюр и сдержанный макияж.