Как защитить себя от порчи и сглаза

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни что-то такое слышал о порче, сглазе, родовых проклятиях и других неприятных вещах. Для многих все это находится за гранью понимания, ведь в жизнь человека разумного практически невозможно вписать магию и прочие чудеса. Тем не менее иногда происходят такие события, которые просто не поддаются никакому логическому объяснению.

Как понять, что на вас навели порчу

Если в течение долгого времени у вас ничего не получается из того, за что вы беретесь, вы часто болеете, вас буквально накрывает тоской и, кажется, что все силы вас покинули, — высока вероятность, что именно так проявляется порча. Кто-то недобро на вас посмотрел, позавидовал вслух, и вот негатив, направленный в вашу сторону, получил такую реализацию. Не зря же говорят, что мысль материальна.

Определить порчу поможет простой ритуал со спичками и стаканом воды. Наполните стакан до половины водой, затем по очереди сожгите три спички и бросьте в воду. Обратите внимание, спички должны сгореть полностью! Чтобы этого добиться просто перехватите спичку с другого, уже обгоревшего конце. Но будьте аккуратны, спичка не должна обломиться. Затем понаблюдайте за спичками, если они остались на поверхности, значит, вы просто устали, никакой порчи на вас нет. Возьмите отпуск, и все придет в норму. Если хотя бы одна спичка утонула, значит, порча все-таки есть. Но не стоит отчаиваться, бабушки-знахарки говорят, что все это поправимо.

Как снять порчу самостоятельно

Снять порчу помогут вода и ваши правильные мысли. Во-первых, можно умыться той же водой, в которой утонули спички, а про себя нужно думать о том, как вы смываете с себя весь негатив и злую энергию. Во-вторых, для закрепления эффекта, можно искупаться в природном водоеме, желательно с проточной водой. Если реки под рукой нет, пруд или озеро тоже подойдет. Важен именно мыслительный настрой.

Как защитить себя от порчи

Наши предки для этого применяли самые разные ритуалы. Например, вешали зеркало напротив входной двери, чтобы дьявол при попытке войти в ваш дом, увидел свое отражение, испугался и убежал. Так же поведет себя и негативная энергия — она просто вернется к тому, кто ее направил.

Некоторые в качестве оберега используют красный мешочек с солью, сушеным укропом, вербеной или клевером. Можно ограничиться одним ингредиентом, а можно добавить все четыре для усиления эффекта.

В тех же целях может послужить и обычная булавка. Прикрепите ее к одежде в незаметном месте, и тогда все злые пожелания, направленные в вашу сторону, будут натыкаться на ее острие и лопаться, как мыльные пузыри.

Ну а самый простой и действенный способ, доступный абсолютно каждому, заключается в том, что нужно думать о хорошем и не пускать негатив в свои мысли. В этом случае любая порча окажется бессильна перед вашим оптимизмом и хорошим настроением.