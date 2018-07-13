Безудержное веселье: как отдыхают знаки зодиака

За окном долгожданная пятница, значит настало время пуститься во все тяжкие. Мы советуем вам провести эти выходные так, чтобы всю рабочую неделю вспоминать, что же вы успели натворить, а вспомнив, попытаться забыть раз и навсегда. О том, как именно провести выходные, вам намекнет вам знак зодиака.

Овен

Малышка-Овен — та страшная сила, по вине которой половина коллег уходят в запой еще в четверг, а серьезные начальники после коктейля-другого становятся неудержимыми танцорами диско. Интересно, что сама девушка-Овен в это время либо по-тихому сваливает от шумной компании с мыслью о том, что праздник устроила — миссию выполнила, либо потягивает винишко у барной стойки, собирая компромат на коллег и развлекая себя интересным зрелищем. И аргумент «Не помню — значит, не было» с Овном не прокатывает, о грешках вашей пьяной головушки она вам еще долго будет напоминать.

Телец

Перед тем, как пуститься во все тяжкие отдыха, Тельцу необходимо самой себе доказать, что она таки заслужила свободный вечерок. Проверила — действительно заслужила. Теперь можно купить себе жирное пирожное, приготовить вкусный кофе и в мягкой кровати посмотреть любимый фильм, но не тут-то было. Ненасытный внутренний демон начинает шептать на о том, что в жизни она ничего не делает, ничего не достигнет, и вообще Телец-бездарность, фу-фу. В общем, хотите, чтобы девушка-Телец действительно расслабилась и успокоилась — подлейте ей в любимый кофе виски или, не церемонясь, влейте в нее целую бутылку, тогда она хоть повеселеет.

Близнец

Дамочка-Близнец всю неделю подавляла бунт своих внутренних личностей, коллег на безумные эксперименты не подговаривала, свое мнение начальникам не высказывала — настоящий образец поведения, да и только. Пятница на дворе, отдых начинается здесь и сейчас: вызывайте Близнецу карету, она поедет свою душеньку развлекать, а куда именно поедет — тут как настроение подскажет. Главное, не останавливайте серьезно настроенного на отдых Близнеца, иначе она и вас с собой прихватит, и очухаетесь вы каком-нибудь подпольном театре на эротическом шоу. Согласимся, весело, но к такому готовы далеко не все.

Рак

Раки — люди простые. Скажи им приятное слово, погладь по панцирю, шашлык в рот сунь — все, выходные удались. В отдыхе для них главное — домашний уют и долгие диалоги, которые, естественно, под градусом становятся только интереснее. Именно поэтому Раки махают клешней на все эти ваши культурно-развлекательные мероприятия — не душевно это, поняли? То ли дело загородная дача, свежий воздух, речка, облака из комаров, пронизывающий холод и странные звуки из леса — просто песня.

Лев

Львице, в общем-то, по барабану, куда именно идти отдыхать, главное, чтобы народу было много. В офисе ее формы и шутки уже все давно оценили, поэтому выходные созданы для незнакомых глаз и еще невинных ушек. В противном случае без допинга комплиментов и восхищенных вздохов Львица начнет набрасываться на всех близстоящих: крики, слова, которых вы до этого не знали, выдранные волосы, размазанная помада, кровь, кишки — поверьте, зрелище не из лучших. Поэтому берите скорее подругу-Львицу под лапку и ведите куда-нибудь в клуб, где много мужских особей.

Дева

Каждые выходные Девы уверены, что настало время духовно обогатиться и словить дзен напоследок. Поэтому утро их субботы обязательно начинается с отвратительного серо-буро-зеленого смузи и пения мантр, а продолжается беседами с просвещенными мыслителями и сеансами флай-йоги, но к вечеру Девы вдруг вспоминают, что живут они один раз, а завтра уже воскресенье. Тут и начинается все интересное: вечеринки на крыше, гей-клубы, ночные путешествия по барам. В общем, план духовного перерождения переносится на следующие выходные.

Весы

Весы твердо уверены, что выходные придуманы для духовных и телесных наслаждений, а не для хлеба и зрелищ. Барышня-Весы всю неделю впахивала без задних ног и теперь хочет поблагодарить за работу и ножки, и ручки, и всю себя любимую, записавшись на всевозможные SPA-процедуры. Несмотря на то, что массажи ей делают не ангелочки, а простые смертные, она все равно чувствует себя богиней. К слову, ведет она себя соответствующе. А после телесных наслаждений можно и в мир искусства прыгнуть с головой, если, конечно, на это хватит ее весовских сил.

Скорпион

Если вы думаете, что Скорпион — подросший Омен в девичьем обличии, который вместо парфе на завтрак ест мозг того, кто не пожелал ей доброго утра, значит, вы видели Скорпиона исключительно отдохнувшего и позитивно настроенного. В ином случае вы бы не успели что-либо подумать о дамочке-Скорпионе, ведь через секунду она бы хрустела вашими косточками. Восхваляйте всех Богов, в которых вы верите, за то, что на этой планете придуманы экстремальные виды спорта, за счет которых Скорпион понижает концентрацию внутренней злости. Прыжки с парашютом, тарзанка, американские горки, альпинизм, сноуборд — звучит как мантра для дамы-Скорпиона.

Стрелец

Вечно заведенная Стрелец хочет и на музыкальный фестиваль сходить, и с девочками в баре посидеть, и на танцы записаться, а еще она давно не путешествовала, не прыгала на батуте и забыла, как ездить верхом. Стрельцам в этой жизни совсем не повезло: планов много, а выходных всего два. Вот и приходится все планы переписывать на долгожданный отпуск, во время которого можно не только отдохнуть, но и здоровье подпортить.

Козерог

Отдых для Козерога — это наказание, которое, почему-то нападает на него к концу каждой недели. Тратить время на развлечения, на непродуктивные дела — увольте. Хотя нет, не увольняйте, иначе мозг бедняжки-Козерога уплывет далеко-далеко. Раз заставляют отдыхать, можно устроить вечеринку, но сначала прибраться, украсить дом, составить трек-лист для вечеринки, придумать развлекательную программу, закупиться продуктами, заказать вкусный торт, приготовить суперсложные блюда, забрать торт, а тут оп, и выходные прошли.

Водолей

Кто действительно умеет отдыхать, так это Водолей! Она не любит терять время зря, а поэтому еще днем нашла для себя идеальный сериал. А какие же выходные без пиццы, пончиков, мороженого и прочих вкусняшек? Правильно, отвратительные, поэтому давайте сюда еще попкорн, чипсы и шоколадки. В общем, у барышни-Водолея выходные проходят вкусно и лениво. Только предупреждаем, не звоните ей раньше трех часов дня — в это время она смотрит только девятый сон.

Рыбы

Если Дева каждые выходные пытается обрести дзен, то у Рыбок он вшит в ДНК, поэтому им что работа, что выходные — отдыхают они везде и всегда. Но раз уж в выходные принято не ходить в офис, то блаженные Рыбки согласны на все развлекательные мероприятия. Только и тут им все равно куда пойти. И на выставке, и во время дайвинга с акулами, и в стрип-клубе — им везде будет хорошо и спокойно.