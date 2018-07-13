Почему целомудрию придавали такое значение

Сегодня добрачным и внебрачным связям не придают особого значения. Напротив, вызывает удивление, если совершеннолетняя девушка выходит замуж девственницей. Однако наши предки иначе относились к этому вопросу. В большинстве случаев нарушение девственности до брака или легкое поведение женщин считались недопустимыми и сурово наказывались. Почему же целомудрию придавали такое значение?

Неуверенность в отцовстве

Как известно, в первобытном обществе практиковались сначала промискуитет (беспорядочные половые отношения), а затем полигамия. У каждого человека одновременно могло быть несколько половых партнеров. Это касалось не только мужчин, но и женщин. Однако со временем модель отношений стала меняться. Мужчины хотели иметь наследников, которые продолжили бы их род. О генетике они, конечно, ничего не знали, но видели, что дети нередко наследуют качества своих родителей — как черты внешности, так и здоровье, характер. Поэтому представители сильного пола были заинтересованы в том, чтобы оставить собственное потомство. И, конечно, никому не хотелось растить чужих детей. Однако при свободных отношениях никто не дал бы гарантии, что ребенок рожден именно от этого мужчины. А анализов ДНК в то время не проводилось.

Постепенно сформировались брачно-семейные отношения в их традиционной форме. И если мужчина брал в жены женщину, которая уже имела связь с кем-то, то он не мог быть уверен, что дети родились именно от него. Точно так же он не был уверен в этом в случае, если жена ему изменяла.

Даже некоторых русских царей подозревали в том, что они были рождены не от официальных отцов, а от возлюбленных их матерей и таким образом на самом деле к царскому роду не принадлежали. Так говорили, например, о Петре I и Павле I. Хотя никаких прямых доказательств этому нет.

Телегония

Известно немало случаев, когда ребенок похож не на своего биологического отца, а на одного из бывших партнеров матери. Иногда оба родителя — европейцы, а ребенок рождается мулатом, хотя генетическая экспертиза подтверждает его родство с официальным отцом. Этому феномену дали название — телегония.

Механизм телегонии ученым пока не ясен. Есть предположение, что генетический материал всех половых партнеров каким-то образом «внедряется» в ДНК женщины и участвует в зачатии. Наши предки наверняка тоже подмечали такие вещи, хоть и не могли объяснить их с научной точки зрения.

Борьба с блудом

В большинстве российских регионов девственности придавали важное значение. Наутро после первой брачной ночи гостям было принято выносить окровавленную простыню или рубашку новобрачной. Иногда ее заменяли другими ритуальными предметами, например, веником, перевязанным красной лентой. В некоторых регионах в знак того, что новобрачная оказалась девственницей, били посуду.

Если невеста не оказывалась невинна, наутро отец жениха подносил родителям невесты кубок с продырявленным дном, в который было налито вино. Когда свекор убирал палец от отверстия, вино проливалось, и тогда и молодую, и ее родителей ждал позор.

Внебрачные связи на Руси называли блудом, а гулящих женщин — блудницами. Участь женщин, которые вступили в брак не девственницами, как правило, была более чем печальна: в семье мужа они подвергались всяческим унижениям, должны были выполнять самую трудоемкую работу по хозяйству. Помимо этого, муж часто колотил жену «за грех». Если вскоре после свадьбы появлялся ребенок и были основания подозревать, что он не от мужа, то доставалось не только жене, но и ребенку. С ним плохо обращались, а в будущем могли лишить наследства как «прижитого на стороне».

Распространялись эти традиции и на высшие слои общества. В 1573 году царь Иван Грозный женился в пятый раз — на Марии Долгорукой. Увы, первая брачная ночь выявила, что новобрачная «не соблюла себя до венца». Наутро царь повелел ей ехать в Александровскую слободу. Там по приказу Иоанна Васильевича новоиспеченную царицу бросили в вырубленную во льду полынью, где она и утонула. Обмана государь не простил.

Если жену обвиняли в измене, к ней могли быть применены так называемые позорные наказания. Одним из них было острижение волос, что для женщины на Руси являлось страшным позором. Узнав об измене жены, муж мог намотать ее косы себе на руку и обрезать, после чего женщина боялась показываться в таком виде на людях. Часто жену-блудницу били кнутом или плеткой, а брак после этого расторгался.