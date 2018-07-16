Наболело: «Записываюсь на собеседования и не хожу»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Я живу в одном из крупных городов нашей страны. У меня есть семья, своя квартира, дача и неплохая, хорошо оплачиваемая работа. Но вот уже несколько лет я пытаюсь устроиться на новую, и все безуспешно. Я сама рублю все начинания на корню — просто не хожу на собеседования.

Общение с работодателем всегда проходит по примерно одинаковому сценарию: я откликаюсь на понравившуюся вакансию, дальше мне перезванивает представитель кадровой службы, мы назначаем встречу на подходящий день и… я просто не могу заставить себя прийти на собеседование. Работодателю я, конечно же, не перезваниваю. А что я скажу: что меня внезапно окутал беспричинный страх и боязнь отказа? Вот и приходится пропадать с радаров. Но, чувствую, даже в нашем достаточно большом городе среди нанимателей обо мне скоро начнет ходить дурная слава.

Для самой себя отговорки я нахожу всегда: назначенное для собеседования время оказывается мне неудобным — домашние дела сами себя не переделают да и с моей нынешней работы придется как-то отпрашиваться. Ну или если самочувствие не очень, то тоже не иду никуда. В общем, как говорится, нерадивый я соискатель. И хочется, и колется.

Почему меня невозможно заставить отправиться туда, куда я на самом деле хочу пойти? Как-то сидели с подружкой у меня дома, под винцо обсуждали всякое. Я решилась и своей проблемой поделиться, рассказала, что вот работу ищу, а как до дела доходит, то сразу в кусты. Подруга ответ дала безапеляционный — говорит, я боюсь потенциального отказа. Я тогда задумалась, прокрутила в голове все заново, и пришлось мне признать, что она права. Услышать фразу "вы нам не подходите" для меня страшнее, чем перспектива до конца своих рабочих дней сидеть на одном и том же несколько наскучившем, но таком "нагретом" месте.

Я никогда не завершаю тестовые задания, которые дают эйчары. То есть посмотреть на них могу, поупражняться, прикинуть, по зубам ли мне их выполнение, но вот до отправки законченного варианта работодателю еще никогда не доходило.

Было и такое, что мне перезванивали из компании, с которой я уже как-то общалась, они приглашали прийти снова, но я отвечала что-то невнятное, и на этом мы прощались.

Вообще я неплохой специалист в своей сфере, но мне даже отпуск у руководителя подписать или отпроситься в пятницу с работы тяжело бывает, даже если я в своем праве или даже если действительно очень нужно…

Я устала. Морально чувствую себя просто ниже плинтуса. Хочу доказать себе что-то, но прячусь в кусты, как только предоставляется шанс.

Все та же подруга рекомендовала сходить к психологу. А еще она говорит, что мне стоит поднять свою самооценку, начав с маленьких побед. Послушала ее: купила абонемент в фитнес-клуб и записалась на языковые курсы. Буду бороться, но стану более уверенной версией себя.

Кстати, вчера меня в автобус не пустили. Водитель сказал, что нет мест. "Не последний", — подумала я, — "Просто подожду следующего".

А завтра иду на собеседование.