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Я самая: 7 признаков того, что вы любите себя
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7 признаков того, что вы любите себя и это прекрасно 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Психологи никогда не устанут повторять: для того, чтобы влюбиться (и построить здоровые отношения), нужно сначала полюбить себя. Наш чек-лист поможет вам проверить, что с самооценкой у вас порядок.

Вы признаете свои ошибки

Вы прекрасно знаете не только свои сильные, но и свои слабые стороны. Вам хорошо известно, что все люди совершают ошибки, и вы не исключение. Никто не идеален. Если вы думаете иначе, то вам, может быть, лучше вовсе не ходить на свидания…

Вы честны с окружающими

Вам не свойственно играть чувствами других людей, и если вы не находите кого-то привлекательным, то вы, не станете тратить ни чужое время, ни свое. Скорее вы пригласите человека на кофе и поговорите с ним по душам, чем внезапно пропадете или прекратите отношения по смс. Да, быть честным иногда сложно, зато очень эффективно. И нервы экономит — и ваши, и другого человека.

Вы не скрываете своего прошлого

Конечно, каждый раз, затевая новые отношения, у нас есть соблазн начать все с чистого листа — и чтобы никакого «багажа» за плечами. На самом деле, наше прошлое — это наш опыт и важная часть нашей жизни. Все попытки быстренько от него избавиться — довольно иллюзорны и ни к чему хорошему не приведут. Если вы не принимаете свое прошлое, с будущим тоже могут возникнуть проблемы.

Вы заботитесь о себе

Вы ухаживаете за своим телом и регулярно питаете свою душу интересными книгами, хорошими фильмами, спортом и путешествиями. Вы любите себя баловать и стараетесь делать то, что вам нравится (регулярно, а не раз в три года). Если вы можете позаботиться о себе, то сможете позаботиться и о другом человеке, это очевидно.

Вы знаете, чего вы хотите

Причем, и глобально, и прямо сейчас (ну или хотя бы — до конца недели). Человек, который не понимает, что ему нужно, не может построить нормальные отношения: его всегда будут мучить сомнения, так ли он поступает, и тот ли человек с ним рядом. А сомнения редко бывают конструктивными.

Вы умеете прощать

В том числе, себя. Даже не так: в первую очередь — себя. Ну потому что см. пункт первый. Обиды разрушают и несут сплошной негатив. А зачем нам в жизни дополнительный негатив? Отпускайте, ну его.

Вы никуда не спешите

Вы прекрасно знаете, что людям нужно время. И умеете его давать. Сами вы тоже не бросаетесь в каждые новые отношения как в омут с головой, разрешая себе присмотреться к новому человеку и понять, готовы ли вы пойти дальше. Это помогает избежать перманентно разбитого сердца.
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