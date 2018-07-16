Ещё
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Depositphotos
Цвет настроения бывает не только синий. Существует безграничная палитра цветов, побуждающих что-то сделать, вызывающих аппетит или просто поднимающих настроение.
Также цвета могут вызывать четкие ассоциации, или вы их можете воспринимать по-разному в зависимости от темперамента. На основе любимого цвета можно предположить, какой у человека склад ума, характер, предпочтения. Холодные цвета символизируют спокойствие и гармонию, яркие и теплые цвета — импульсивность, полноту жизненной энергии, ясность ума.
Зачастую цвета можно использовать для концентрации внимания или улучшения какого-либо качества. С помощью цвета можно убедить человека принять нужное решение или побудить его к действию.
Этот тест позволит вам понять, какой цвет подходит вашему настроению сегодня.
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Как звезды пытаются быть идеальными1
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали1
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение