Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас

Цвет настроения бывает не только синий. Существует безграничная палитра цветов, побуждающих что-то сделать, вызывающих аппетит или просто поднимающих настроение.

Также цвета могут вызывать четкие ассоциации, или вы их можете воспринимать по-разному в зависимости от темперамента. На основе любимого цвета можно предположить, какой у человека склад ума, характер, предпочтения. Холодные цвета символизируют спокойствие и гармонию, яркие и теплые цвета — импульсивность, полноту жизненной энергии, ясность ума.

Зачастую цвета можно использовать для концентрации внимания или улучшения какого-либо качества. С помощью цвета можно убедить человека принять нужное решение или побудить его к действию.