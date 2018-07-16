Почему нам снится один и тот же сон

Повторяющиеся сны психологи чаще всего связывают с наличием травматического опыта в жизни сновидца.

Чаще всего повторяющийся сон носит пугающий или даже кошмарный характер. Наука говорит, что именно так и должно быть. Таким образом бессознательное сообщает нам о проблеме, которую в бодрствующем состоянии мы не в состоянии заметить. Часто психический конфликт, связанный с травматическим опытом, спрятан настолько глубоко, что "вырваться наружу" он может только посредством символов в сновидениях.

Например, вам может регулярно сниться, что вы полураздетые или вовсе без одежды выступаете перед большой группой людей, ощущения при этом неприятные. Общая интерпретация сна о наготе заключается в том, что вам, скорее всего, крайне важно общественное мнение, что о вас подумают, как воспримут и что будут говорить за спиной. В реальной жизни у вас, возможно, сложилась такая ситуация, в которой вы не хотите выглядеть глупым, злым, несправедливым, и именно это вас гложет. Сновидение же символично это показывает: вы обнажены, то есть вы вынуждены демонстрировать ту часть себя, которую предпочли бы спрятать под одеждой в обычной жизни. Люди смотрят на вас, разглядывают, возможно, обсуждают, ведь вы выступаете перед ними, но почему-то голый, и вам от этого неловко и даже стыдно.

Научные исследования сновидений говорят о том, что бессознательное постоянно напоминает нам только о том, что в прошлом нас сильно травмировало, причинило душевную боль. Подумайте, ведь точно так же с нами обращается нервная система, сообщая о проблеме в физиологии нашего организма. Больной и разрушающийся зуб периодически будет напоминать о себе физической болью до тех пор, пока полностью не умрет и не оставит нас в относительном покое, но с еще большей проблемой.

Если повторяющиеся сновидения беспокоят вас и не дают спать спокойно, попробуйте воспользоваться специально разработанной методикой — "Образной репетицией", которая помогает прорабатывать сновидения и со временем даже менять их сюжет.

Раз в день в течение двух-трех недель представляйте себе сон, который вас докучает, но с другим, позитивным окончанием. Измененный сюжет формирует новый сюжет сновидения, размыкая цепь кошмаров. Такое "овладение" сновидениями не только сокращает или устраняет повторы пугающих снов, но и снижает общую дневную тревожность, особенно касающуюся болезненных, травматических ситуаций.