Чему учит женщин «Большая маленькая ложь»?

В чем секрет? Кроме того, что сериалы HBO в принципе обречены на успех — вспомним такие хиты, как «Секс в большом городе», «Настоящий детектив» и «Игра престолов», — а звездный актерский состав не оставляет проекту права на провал, сериал «Большая маленькая ложь» правдоподобно рассказывает истории разных женщин.

В нем нетрудно найти отражение своей жизненной ситуации, а может и ответ на неразрешимые вопросы.

Такие разные, но вынуждены быть вместе

Сюжет сериала выстраивается вокруг родителей, чьи дети ходят в один класс в школе города Монтерей. На фоне великолепной природы Калифорнии, в роскошных домах разворачиваются драмы, старые надежды рушатся, а новые — зарождаются.

Есть в сериале история о неудачных браках и бывших мужьях — героиня в исполнении Риз Уизерспун , Мадлен, ревнует детей и бывшего мужа Нэйтана ( Джеймс Таппер ) к его новой жене Бонни (Зои Кравиц). На протяжении 7 серий они втроем пытаются наладить хоть какие-то человеческие отношения, прийти к компромиссу в вопросе воспитания детей, но все вечно идет наперекосяк.

Кроме того, трещат по швам отношения Мадлен с ее нынешним мужем, Эдом ( Адам Скотт ), а дети перестают видеть в ней авторитет. Непростые взаимоотношения двух семей не выглядят на экране надуманно — увы, и в реальной жизни «вместе до гробовой доски» случается с парами нечасто. Все случаи уникальны, но «Большая маленькая ложь», по крайней мере, дает надежду, что как бы безнадежно и запутанно все ни было, шанс наладить отношения так, чтобы не страдали дети, у двух «бывших» есть.

С широко закрытыми глазами

Звезда фильма со столь интригующим названием, Николь Кидман , играет в сериале Селесту — мать двойняшек, успешного адвоката в прошлом и жену мужа-красавца ( Александр Скарсгард ) в настоящем. Со стороны жизнь Селесты кажется сказкой — роскошный дом на побережье океана, молодой и страстный муж, подруги, дети… Увидеть эту сказку можно лишь закрыв глаза на синяки, которые появляются на теле Селесты «сами собой» и тревожность в присутствии мужа.

Семейное насилие — непростая тема. Однако создатели сериала «Большая маленькая ложь» набрались смелости и рассказали историю Селесты: вот, смотрите, с богатыми и успешными женщинами тоже такое бывает. У Селесты получается вырваться из оков мужа-манипулятора благодаря поддержке подруг и советам психолога. Своим примером Селеста показывает, что человек должен сам нести ответственность за свою жизнь и принимать волевые решения.

У всех есть скелеты в шкафу

Сериал рассказывает не только о взаимоотношениях, есть там и криминальная линия. Кроме основной интриги — таинственного убийства в первой же серии — мы сталкиваемся с преступлением, случившимся в жизни Джейн, героини Шейлин Вудли . Джейн приехала в город Монтерей с сыном Загги, но сколько бы она ни переезжала — призраки прошлого неотступно следуют за ней.

Джейн стала жертвой насилия — так и появился на свет ее сын. Как найти в себе силы жить дальше? Что лечит лучше — месть, или попытка все забыть и начать с чистого листа? Создатели сериала не дают однозначного ответа на эти вопросы, но подсказывают: молчать и держать все в себе — не лучший вариант. Даже пройдя через такое испытание, можно и нужно найти в себе силы начать вновь доверять людям. В Монтерее Джейн обретает подруг — Мадлен и Селесту.

Несвободна от скелетов в шкафу и Рената — воплощение успешности в исполнении Лоры Дёрн . На ее примере видно, что строить человеческие отношения по законам бизнеса не получится, а семья и дети требуют не меньше внимания, чем карьера.

Большие маленькие дети

Наконец, сериал учит внимательнее относиться к детям, и главное — воспитывать их не словами, а делом. С пугающей достоверностью авторы показывают, как дети способны перенять модель поведения родителей: мама все время боится и врет — будет врать и ребенок, мама считает себя самой важной — ребенку недалеко до зазнайства, и так далее.

В итоге помирить детей и разобраться в школьном конфликте не могут ни учителя, ни психологи — потому что пока родители не разберутся со своими взрослыми проблемами и не наладят отношения между собой, дети будут исправно повторять их ошибки.