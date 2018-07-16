Выбирай выражения: что оскорбляет каждого зодиака

Овен

Овны считают оскорбительным, когда кто-то ставит под сомнение их способности и возможности. Чужое неверие в их силы выводит представителей этого знака из себя, заставляет идти на открытый конфликт и тут же доказывать, что им все по плечу. А еще они бесятся, когда кто-то игнорирует их рекомендации. Они мастера раздавать советы, а если окружающие к ним не прислушиваются и после длительных внушений все равно поступают по-своему, Овны страдают от ущемленного самолюбия.

Телец

Тельцов оскорбляет нездоровый интерес к их материальному положению. Они не прощают шуток по поводу своей внешности, хотя их и сложно назвать тщеславными самовлюбленными Нарциссами. Представители этого знака терпеть не могут, когда кто-то плохо отзывается об их родителях: любое осуждение тех, кто дал им жизнь, наносит им чуть ли не самое большое оскорбление. А еще они крайне негативно реагируют на обвинения в трусости, так как считают себя просто осторожными и осмотрительными.

Близнецы

Близнецы основную массу высказываний и выходок окружающих просто не принимают на свой счет, и при этом никогда не угадаешь, что они могут счесть оскорбительным в данный конкретный момент. Иногда их самолюбие восстает, оттого что кому-то уделяется больше внимания, порой они бесятся, когда не смеются над их шутками, дают им советы, заставляют заниматься тем, к чему у них сейчас не лежит душа. Плохо реагируют они периодически и на остроты, которых не понимают.

Рак

Раки считают оскорбительным, когда кто-то в открытую лезет в их жизнь, задает бестактные вопросы, пытается вызнать то, что они тщательно скрывают от посторонних. Их чувство собственного достоинства ущемляет, когда окружающие начинают придумывать о них небылицы, пачкают их существование домыслами, сплетничают об их персонах. Им неприятно, когда кто-то позволяет себе фривольные шутки в их адрес, и просто бесит, когда негативные высказывания касаются кого-то из их близких.

Лев

Львы считают оскорбительным игнорирование их персоны. Они страшно раздражаются, когда их перебивают, когда отмахиваются от их проблем и от каких-то их восторженных рассказов. А еще представителей этого знака оскорбляет, когда какие-то их достоинства и таланты не оцениваются должным образом, усилия остаются без благодарности, а поступки, которыми они сами гордятся, проходят мимо окружающих и не вызывают адекватной реакции в виде хвалебных отзывов.

Дева

Девы достаточно толстокожи, поэтому оскорбить их по-настоящему очень сложно. И лучше не стараться этого делать: когда представители данного знака чувствуют себя уязвленными, они мстят. Самым сильным раздражающим фактором для них, как правило, является открытое нежелание блюсти их интересы, их крайне бесит, когда кто-то откровенно отказывает им в содействии, и это становится причиной убытков, упущенных возможностей, дополнительных сложностей в достижении каких-либо целей.

Весы

Весы оскорбляются на многое, другой разговор, что они далеко не всегда это показывают. Их может уязвить неловкая шутка в их адрес, наглость и напор тех, кто оттирает их в сторону тогда, когда они сами деликатничают, нетактичность окружающих, задающих вопросы, на которые представители этого знака по каким-то причинам просто вынуждены отвечать. А еще они плохо реагируют на критику, даже на вполне справедливую, и считают оскорбительными любые претензии к их персоне.

Скорпион

Скорпионы оскорбляются по любому поводу. Каждое высказывание, задевающее их самолюбие, оборачивается смертельной обидой и непременно карается, так же как и поступки окружающих, идущие вразрез с интересами представителей этого знака. С ними вообще стоит общаться очень осторожно, тщательно подбирая слова, так как они весьма агрессивно воспринимают даже безобидные реплики, объективные претензии, констатацию очевидных фактов, а чужие победы для них повод для долгосрочной депрессии.

Стрелец

Стрельцы оскорбляются, когда кто-то принимает за них решения. Они не переносят чужого доминирования, их чувство собственного достоинства восстает из-за любой попытки окружающих продемонстрировать свою власть над ними. А еще они считают для себя оскорбительным кого-то о чем-то просить. Их буквально корежит, когда кто-то упорно не замечает их потребностей и не кидается тут же их удовлетворять, и они вынуждены озвучивать свои надобности. Бесятся они и тогда, когда кто-то другой оказывается умнее или популярнее.

Козерог

Козерогов оскорбляют: нерациональное поведение окружающих, их глупость, неумение держать себя в руках и демонстрация чрезмерных эмоций. Представителей этого знака, как правило, коробит от нарушения межличностного пространства, им неприятно, когда кто-то посторонний вторгается в интимную зону и лезет к ним с тактильными контактами. Они ужасно оскорбляются, когда кто-то выставляет их в негативном свете и когда другие люди требуют от них того, на что не имеют никакого права.

Водолей

Водолеи считают оскорбительным, когда окружающие не вкладывают во взаимоотношения с ними столько же усилий, сколько они сами, не отвечают равнозначным добром на то, что они для них делают, забывают о данных им обещаниях. А вообще-то у представителей этого знака находится масса поводов, чтобы счесть себя оскорбленными, и многие из них надуманные. Например, они регулярно обижаются, когда кто-то повышает голос, причем даже если это всего лишь чрезмерно эмоциональная речь.

Рыбы

Рыб оскорбляет хамство. Любое — открытое, завуалированное, замаскированное шуткой. Они существа тонко чувствующие, а потому столкновение с подобным проявлением чужого характера больно задевает трепетные струны их души. Оскорбляются представители этого знака и тогда, когда им лгут; вранье они чуют за километр, и их бесит, когда кто-то, как бы сомневаясь таким образом в мощности их интеллекта, считает их неспособными распознать неправду.