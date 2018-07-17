5 вредных советов, которые приводят к разводу

5 вредных советов псевдопсихологов, которые приводят к разводу

Интернет пестрит обилием псевдопсихологов, которые без наличия академического образования, профессиональной практики, супервизии и прочих необходимых основ психологической деятельности взяли на себя роль женских гуру. Будьте осторожны с их советами!

Специально для «Летидора» статью подготовил наш постоянный эксперт — Елена Гончарова , педагог-психолог, член Российского психологического общества и Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Сегодня женщин учат, как выйти замуж за миллионера, как женить на себе мужчину, как «быть стервой» и так далее. Если подытожить суть большинства «учений», то сводится все к одному: манипуляции с противоположным полом ради личной выгоды.

Однако такие советы, рекомендации, тренинги нередко могут навредить не только самой женщине, но и ее отношениям с мужчинами!

Вредный совет № 1: «Перестаньте работать, и ваш мужчина станет больше зарабатывать»

Первое, к чему псевдопсихологи призывают замужних женщин и тех, кто в отношениях, перестать работать!

Целью такого совета является идея замотивировать мужчину зарабатывать больше. По замыслу авторов, мужчина должен почувствовать ответственность и перестать быть «пополамщиком» (ситуация, когда супруги вносят равный вклад в семейный бюджет, неженатые пары пополам оплачивают отдых и так далее).

Основной аргумент псевдопсихологов — это некое женское предназначение сидеть дома, создавать уют, воспитывать детей и не пахать как лошадь.

Максимум, чем должна заниматься женщина, — это хобби или работа на несколько часов в день, но обязательно любимая и «женская».

В чем опасность для женщины?

• Она теряет профессиональные навыки. К сожалению, партнеры не всегда остаются до последнего дня со своей избранницей, порою у мужчин случаются проблемы со здоровьем, они вынуждены уйти с работы, случаются сокращения и прочие непредвиденные обстоятельства, когда женщине необходимо как минимум обеспечивать себя. Но утратив профессию с возможными перспективами, женщина может столкнуться с тем, что не сможет устроиться на хорошо оплачиваемую работу, потому что утратила свою ценность на рынке труда.

• Она становится материально и морально зависима от мужчины. При этом в семье личные границы женщины рискуют сдвинуться не в ее пользу. Не стоит удивляться, когда однажды супруг откажется помочь по дому, сказав: «Я устал на работе. Ты весь день дома сидишь», а на просьбу о покупке новых шпилек вы услышите: «Зачем они тебе? Куда ты в них пойдешь?»

• Она рискует утратить интерес для своего партнера, поскольку кругозор и круг общения женщины сузится до бытового функционирования, хобби и близких подруг. Потеряв свою социально активную позицию, женщина закрывает для себя возможность реализации всех накопленных знаний, потенциала и амбиций.

Она словно отказывается от той части себя, где она могла бы быть так же успешна, как в материнстве или супружестве.

В чем опасность для семьи?

• Нарушение эмоционального равновесия в семье. Когда женщина способна самостоятельно обеспечить себя — она равный партнер для своего мужчины. Отношения выстраиваются не с позиции зависимости одной стороны от другой, а с позиции сотрудничества и взаимодополнения.

Приняв решение «пусть обеспечивает мужчина», женщина, как правило, стремится к инфантилизации, отводя мужчине роль папочки. Но не все мужчины готовы к перераспределению ролей и могут прямо или косвенно противостоять навязанным правилам.

• Нарушение материального равновесия. Современные семьи имеют по два-три кредита, ипотеку, проживают экономический кризис и нуждаются во взаимной поддержке.

Увольнение по совету псевдопсихолога не всегда гарантирует финансовый прирост у мужчины, а семья рискует захлебнуться в долгах.

Вредный совет № 2: «Твои деньги — только твои деньги! Его деньги — ваши общие деньги!»

Здесь же псевдопсихологи дают второй совет: «Не несите свои деньги домой, а тратьте их на себя».

Другие авторы пишут так: «Мои деньги — мои деньги! Его деньги — наши деньги!». В тех семьях, где эти правила были приняты изначально, конфликтов не возникнет.

В чем опасность для семьи?

Если семья много лет живет по принципу партнерства и сотрудничества, то единоличное решение супруги «свои деньги тратить на себя» может вызвать недовольство мужа.

У него наверняка тоже есть личные потребности, на которые он мог бы потратить деньги.

Но в силу зрелости и ответственности он себя ограничивает. И ожидает такого же отношения к деньгам от супруги. Столкнувшись с иным, реакция мужчины непредсказуема: от тихой обиды, громкого скандала до «гори оно все синим пламенем, потрачу всю зарплату на удочки», когда мужчина перестанет считаться с мнением супруги и начнет тратить заработанные деньги по собственному усмотрению.

Вредный совет № 3: «Даже если не хватает денег, не спешите на работу»

Тем женщинам, что уже не работают, псевдопсихологи дают третий совет: «Даже если в доме нет еды, принимайте это и будьте с мужчиной (НО на работу не идите)!»

Как было уже выше сказано, ситуации бывают разные, когда мужчины теряют доход, попадают под сокращение, заболевают и не имеют возможности временно обеспечивать семью.

В чем опасность для семьи?

Решение женщины оставаться дома «с пустым холодильником» при наличии профессии и здоровья не является зрелым. Не оказав нужной поддержки супругу, отвернувшись от него фразой «я знаю, ты сильный и ты справишься», женщина может столкнуться с разными видами саморазрушающего поведения мужчины.

Вследствие чего семья может оказаться на грани развода.

Вредный совет № 4: «Будьте принцессой в беде»

Помимо советов на тему денег женщинам внушается идея «вдохновения мужчин» в виде четвертого совета: «Быть принцессой в беде».

Псевдопсихологи предлагают изображать слабую и всецело зависимую девочку (даже если ей «немного за 30»).

В присутствии мужчины она должна «разучиться» открывать себе двери в подъезд, квартиру, машину, отвинчивать крышку с питьевой воды, совершать «неженские» действия. Таким образом создавая искусственные ситуации, благодаря которым мужчина почувствует себя благородным рыцарем, а женщина — спасенной принцессой.

В чем опасность для семьи?

С точки зрения транзактного анализа, такое взаимодействие выглядит как «ребенок-родитель».

Но не каждый мужчина готов быть опекающим родителем для собственной жены.

И он имеет на это право, если изначально отношения развивались по партнерскому сценарию. При таких экспериментах высок риск, что мужчина устанет и не будет играть в рыцаря, а начнет смотреть в сторону самостоятельных «взрослых» женщин.

Вредный совет № 5: «Станьте для него идеальной»

Для того чтобы вдохновлять партнера, женщинам дают пятый совет: «Стать для него идеальной».

Современные псевдопсихологи призывают «обслуживать» мужчин: вне зависимости от сил и желаний всегда содержать дом в чистоте и порядке, вкусно и разнообразно готовить, к приходу с работы супруга иметь макияж, игривое настроение, красивый наряд и отдохнувшее тело (вдруг у мужа возникнет желание…) и так далее.

Таким образом, женщине предлагается стать «степфордской женой» из одноименного фильма с участием Николь Кидман

В чем опасность для женщины?

Женщина вынуждена отказаться от права быть собой, быть избранной в своем естестве.

Она вступает в бесконечную гонку «быть хорошей для мужчины».

В итоге она накапливает напряжение от того, что вовремя не говорит о своих собственных претензиях, независимо от настроения транслирует фальшивые эмоции (неконгруэнтна с собой), испытывает чувство вины, когда не удается быть идеальной

В чем опасность для семьи?

Однажды может случиться «отреагирование» в виде грандиозного скандала (это в лучшем случае), когда женщина выскажет все, что так долго копила в себе. Либо в виде проблем со здоровьем (психосоматика), что не может не отразиться на укладе семьи.

Современные социальные сети, книжные полки магазинов, рынок тренингов пестрят «женскими темами». Советы одних авторов часто противоречат советам других.

Однако ни те, ни другие не несут ответственности за последствия в личной жизни своих подписчиков, читателей и участников.

Сегодня это огромная бизнес-индустрия, схожая с деятельностью астрологов, эзотериков, гадалок, нумерологов и прочих «специалистов по счастью».

Нет ни одного правильного совета, как нужно жить.

Потому что контекст жизни у каждой женщины индивидуален и обоснован феноменологией личности. А то, что работает в отношениях одного человека, может разрушить отношения у другого.