Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера 

23-летняя блогер Чидера Эггер отказалась от бюстгальтера и вдохновила других девушек полюбить самих себя.
Еще будучи в подростковом возрасте, девушка очень сильно комплексовала из-за своей груди. Чидера решила, что подарком на ее 18-летие будет операция по ее уменьшению. Но, чуть-чуть повзрослев, она поняла, что не должна следовать общепринятым стандартам, а наоборот показать, что особенность и индивидуальность человеческого тела — это не порок.
После этого Чидера оставляет идею об операции и отказывается от бюстгальтера, показывая этим, что патриархальные рамки не помеха для индивидуальности.
Она начала вести свой фэшн-блог, в котором часто самостоятельно позирует. Сейчас у нее около 130 тысяч подписчиков в Instagram и все вдохновлены идеей Чидеры.
Но на этом решила не останавливаться. Она написала книгу, где собрала все свои советы, которые давала когда-либо.
I have spent the majority of my adult life so far living in indescribable angst, frustration and confusion. This book is for all the gentle souls who often run into heavy handed people; for all the sensitive spirits who don’t know how to find strength in their softness; for all the bitten helpers who still can’t figure out how to ‘just let go’. I can’t wait for this to be in your hands. Available for pre-order in my bio! OUT WORLDWIDE JULY 26TH. ❤️
Также после этого она стала спикером лекции TED Talks и добилась всеобщего признания.