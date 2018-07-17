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Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера
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Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @theslumflower
23-летняя блогер Чидера Эггер отказалась от бюстгальтера и вдохновила других девушек полюбить самих себя.
Еще будучи в подростковом возрасте, девушка очень сильно комплексовала из-за своей груди. Чидера решила, что подарком на ее 18-летие будет операция по ее уменьшению. Но, чуть-чуть повзрослев, она поняла, что не должна следовать общепринятым стандартам, а наоборот показать, что особенность и индивидуальность человеческого тела — это не порок.
После этого Чидера оставляет идею об операции и отказывается от бюстгальтера, показывая этим, что патриархальные рамки не помеха для индивидуальности.
Она начала вести свой фэшн-блог, в котором часто самостоятельно позирует. Сейчас у нее около 130 тысяч подписчиков в Instagram и все вдохновлены идеей Чидеры.

Berlin is being good to me

Публикация от  Chidera (@theslumflower)

Но на этом решила не останавливаться. Она написала книгу, где собрала все свои советы, которые давала когда-либо.
Также после этого она стала спикером лекции TED Talks и добилась всеобщего признания.

Just finished delivering my @tedxmauerpark talk on ‘Releasing the Fear of Being Alone’!

Публикация от  Chidera (@theslumflower)

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