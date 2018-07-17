Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера

23-летняя блогер Чидера Эггер отказалась от бюстгальтера и вдохновила других девушек полюбить самих себя.

Еще будучи в подростковом возрасте, девушка очень сильно комплексовала из-за своей груди. Чидера решила, что подарком на ее 18-летие будет операция по ее уменьшению. Но, чуть-чуть повзрослев, она поняла, что не должна следовать общепринятым стандартам, а наоборот показать, что особенность и индивидуальность человеческого тела — это не порок.

После этого Чидера оставляет идею об операции и отказывается от бюстгальтера, показывая этим, что патриархальные рамки не помеха для индивидуальности.

Berlin is being good to me Публикация от Chidera (@theslumflower) 8 Июн 2018 в 10:39 PDT Она начала вести свой фэшн-блог, в котором часто самостоятельно позирует. Сейчас у нее около 130 тысяч подписчиков в Instagram и все вдохновлены идеей Чидеры.