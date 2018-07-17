Мужской взгляд: «Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»

В этой истории, которая произошла со мной, с одной стороны ничего таинственного нет, с другой — вероятность ее финишной развязки (как я подсчитал позже) оказалась настолько мала, что история эту я смело решил приравнять к разряду необыкновенных.

А началось все лет двадцать назад поздним летним вечером, когда я в слегка "подпитом" настроении возвращался с какого-то сабантуя домой. По дороге мне приглянулась симпатичная девушка, и я, взбодренный алкоголем, начал предпринимать попытки познакомиться. Надо отдать ей должное — отшила она меня вполне интеллигентно, я даже не почувствовал себя морально ущемленным. Как бы там ни было, на следующий день я уже про этот случай не вспоминал.

А вспомнил я его спустя пару месяцев, когда опять-таки поздним летним вечером у меня в квартире раздался телефонный звонок. Женщина на том конце провода осведомилась, кто я такой, потом спросила, где я живу. Были еще какие-то наводящие вопросы, а потом она внезапно предложила встретиться. Я конечно не мог отказать даме, хотя на часах было около полуночи.

Мы встретились на остановке недалеко от моего дома и решили прогуляться в сторону кафе. Там немного выпили, потанцевали — в общем пошла стандартная культурная программа для первого свидания. Там же мы и опознали друг друга по нашему первому неудачному знакомству. Странно, но до этого наши пути не пересекались, хотя мы оказались ровесниками, жили на одной улице и учились в одном институте, только на разных курсах. Свой ночной звонок она объяснила хандрой и попыткой, набрав случайный номер, найти человека который спас бы ее от этого состояния.

Я, на свое счастье, и оказался этим человеком. Девушку звали Рита. Через несколько месяцев мы поженились. А еще через полгода развелись.

Мы очень сильно ругались по всяким пустякам, и постепенно мое увлечение переросло в дикую неприязнь к жене. Я желал вообще никогда в жизни не видеть и не встречать ее. Но у меня теперь получалось с точностью наоборот. Выходя на улицу, я обязательно сталкивался с ней везде, где только можно: в магазинах, транспорте, на улице, и просто завернув за угол дома. Иногда, находясь вне квартиры, я внезапно ощущал стойкое уверенное чувство обязательной встречи с Ритой, и это тут же происходило в действительности. Мы не преследовали друг друга, просто по какой-то причине наши пути стали с завидной регулярностью пересекаться. Странно, что совсем недавно мы вообще не подозревали о существовании друг друга.

Спустя какое-то время мы помирились и даже иногда проводили время вместе. Рита стала предпринимать попытки начать все вновь, но мне не хотелось наступать на те же грабли, поэтому я стал избегать ее.

Затем я познакомился с другой девушкой, мы поженились и я переехал жить к ней. С Ритой я больше случайно не встречался, чему был несказанно рад.

Прошло больше десяти лет. У нас со второй женой подрастало двое детей и мы стали задумываться о покупке новой квартиры. Долго искали по всему городу, и наконец остановили свой выбор на доме тридцатилетней постройки, расположенном в одном из спальных районов. От места, где я когда-то познакомился с Ритой, меня отделяло около 25 километров — больше часа езды на городском транспорте. Правда к этому времени я про нее и думать забыл.

Оказалось, что зря. Сначала я увидел случайно ее в местном торговом центре в компании с незнакомым парнем и коляской. Потом просто на улице. Честно говоря, я начал испытывать досаду от мысли, что, возможно, она живет где-то недалеко. Но действительность превзошла все мои самые плохие ожидания…

Мы встретились с ней внезапно возле моего подъезда. Совсем как в старые добрые времена. Нет нужды описывать наш неловкий диалог — это еще ничего. Но когда она показала дом напротив, где живет уже несколько лет со своим мужем, я внутренне похолодел. Окна ее квартиры находятся метрах в тридцати от моих.

Теперь мы вновь встречаемся регулярно, но случайно во всех неожиданных местах — в магазине, транспорте, и просто выходя утром из своих подъездов. Мы больше не разговариваем — просто маячим друг другу улыбками. Только один раз она мне сказала: «Можешь ничего не говорить, я и так все знаю о твоей жизни. Мне в окна видно».

Я подсчитал вероятность случайной покупки квартир в двух соседних многоэтажных домах. Живу я в городе, население которого давно перевалило за миллион. По данным официального сайта горсовета, жилой фонд города составляет 44 333 дома. Из них львиная доля (36799 домов) — это дома частного сектора. Вычитаем их из общего количества — остается 7534 жилых многоквартирных домов. Для чистоты расчетов в список исключений добавим элитные и дорогие дома, общежития, малосемейки, окраинные и непрестижные районы — еще минус 25%. Отбрасываем их как заранее не рассматриваемые мной варианты, и, с большой степенью вероятности, Ритой и ее мужем тоже. В итоге у нас остается 5651 жилой дом, из них практически 70-80% — это дома в спальных районах. В среднем, каждый дом граничит по соседству с двумя-четырьмя другими, поэтому делим полученное число на три, и в итоге получаем 1884. Другими словами, вероятность того, что мы без предварительного сговора можем поселиться в соседних домах составляет 1 к 1884, или 0,00053%. Если же посчитать вероятность случайной покупки двух квартир в пределах 30 — 50 метрах друг от друга в городе, площадь которого составляет 162 кв. км, то результат мы в итоге получим исключительно нулевой.

Вот после этого и верь в теорию вероятности.