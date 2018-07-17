Как научиться говорить «нет»

Часто нам неудобно сказать «нет». Например, знакомым, которые просят занять денег. Вы понимаете, что сейчас у вас нет такой возможности, но отказать кажется невежливым. Или человеку, рассказывающему вам о своей проблеме, — на самом деле вы устали и у вас нет сил слушать. Но вдруг вы покажетесь черствым? И множество других ситуаций, в которых отказать кажется сложной задачей. Разобрались, почему научиться говорить «нет» все-таки стоит.

Почему сказать «нет»— сложно

Причины могут быть разными. Например, чувство вины или стыда. Допустим, вы более благополучны, обеспечены и здоровы, чем ваш собеседник, друг, знакомый, коллега. И поэтому вам кажется, будто бы нужно непременно помогать тому, кто всего этого лишен. Или за то, что вы работаете и получаете зарплату и при этом хотите уходить с работы вовремя. Или вы кажетесь себе менее значительным по сравнению с другими, поэтому, чтобы завоевать чужое расположение, вам необходимо что-то для человека сделать. Нет и еще раз нет.

Задайтесь вопросом: вы предлагаете людям деньги, когда они сами попросят, или же додумываете за них, исходя из тяжелой ситуации, живописно рассказанной вам? Остаетесь допоздна на работе, выполняете чужие задания, потому что вам кажется: иначе вас уволят или сочтут недостаточно отзывчивым? Не отказываете другу, который хочет приехать к вам в час ночи, а вы устали, потому что иначе вас разлюбят или перестанут дружить? Или попросить о прибавке к зарплате неловко, потому что работать надо за энтузиазм, а не за деньги? Если хоть что-то из этого верно, то самое время поработать над умением отказывать.

Манипуляторы

Зарождение чувства вины может быть результатом манипуляции со стороны других людей. Например, знакомый просит о чем-то, прикрываясь чужими интересами: детей, родителей, стариков, кого угодно. Но в таком случае почему же просящий не поможет им сам, ежели так остро сочувствует?

Или иная ситуация: друг, рассказывающий о своей жизни, постоянно давит на жалость. Все плохо, работы нет, любви нет или они есть, но не приносят денег или удовлетворения, а ведь «у тебя-то все хорошо». Да, у вас все хорошо. И хорошо именно потому, что вы что-то делаете для этого. Это еще и попытка обесценить ваши собственные достижения и проблемы ответами из серии «но у тебя-то нормальная работа» или «нормальные отношения с родственниками». На самом деле количество счастья и проблем у каждого примерно одинаковое — у вас также есть свои сложности на работе и свое собственное недопонимание с семьей. Вопрос только в том — решаете вы их сами или предпочитаете перекладывать это на кого-то еще.

На работе на вопрос о повышении зарплаты говорят — а как же энтузиазм, увлечение своим делом, командный дух? Да, это все, безусловно, замечательно, но с материальным подкреплением становится еще лучше, поскольку каждый человек должен получать достойную оплату за свой труд. Деньги — это не стыдно, они нужны всем, в том числе руководителю, который пытается на вас сэкономить, манипулируя чувством вины и якобы вашей корыстью.

Как все-же научиться отказывать

Как научиться говорить «нет»? Не нужно постоянно пытаться войти в чужое положение. Каждый раз, когда соглашаетесь из жалости, задайте себе вопрос: а действительно ли вы этого хотите? Хотите, чтобы друг приехал к вам в час ночи, а вы уже засыпаете, но «надо же выслушать»? Хотите одолжить денег, когда у самого осталось впритык до зарплаты? Если нет — то так смело и говорите. Перед вами здоровый, взрослый и совершенно не беспомощный человек, который все свои годы как-то ведь мог справляться со своими проблемами. Не пытайтесь стать ему спасителем.

Не нужно стараться «прочитать» завуалированные просьбы, которые кроются в рассказе о бедах и горестях собеседника. Во-первых, тот, кто нуждается в помощи, сам о ней попросит прямо. А не будет говорить в формате «зарплату дали маленькую, а тут нужно подарить подарок маме на день рождения, и еще этот переезд…» и ждать, пока вы сами что-то предложите, а он таким образом снимет с себя ответственность, манипулируя вами. Научитесь спрашивать прямо: «Ты хочешь попросить меня о помощи?» Поскольку это будет прояснение, а не предложение, вы все еще можете отказаться. Плюс — взрослые люди обычно планируют свои расходы, да и день рождения мамы — не какое-то случайное событие, о нем, как правило, известно заблаговременно.

Научитесь не оправдываться, отказывая. Кажется, что оправдание добавляет вашему отказу веса, но нет. Например, вы говорите: «Я не могу занять денег, у меня всего тысяча рублей», а в ответ вы услышите: «Тогда займи пятьсот». Тут становится сложнее, потому что человек как будто бы вошел в ваше положение, снизив сумму до ваших возможностей. Но вы не обязаны объяснять ему свои причины, мало ли какие они могут быть: другие планы, запланированные траты, да что угодно.

Научитесь замечать манипуляции или агрессию в ваш адрес. Человек стыдит вас за ваш отказ? Но вам не должно быть стыдно, если не хотите идти гулять, не любите корейскую еду или не имеете денег, чтобы дать в долг. Это ваше право и ваше желание, их нужно уважать. Вы не можете изменить свой график ради друга, а он не соглашается на компромисс? Тогда это тоже манипулятор, который пытается подстроить вас под себя вместо поиска общего решения. Фразы из серии «да работа для тебя важнее меня» или «почему ты не позвонила мне в выходные» при том, что человек сам не звонил, — типичный пример манипуляции. Вы устали, вам не хочется заниматься сексом, а от вас требуют близости, потому что иначе «ты меня не любишь?». Родственники приедут, не предупредив вас об этом, так как “ мы же твоя семья, ты всегда должен быть нам рад?” И это все — тоже примеры манипулятивного поведения, потому что люди думают не о вашем комфорте и потребностях, а только о своем. Стоит научиться не вестись на них. Отказывая, вы отстаиваете свое личное пространство и право самому распоряжаться своим временем, деньгами, сексуальным желанием и свободой.