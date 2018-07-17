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Почему женщина не должна сама заговаривать о браке
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Почему женщина не должна сама заговаривать о браке 

WDay.ru 22 минуты назад
Фото: WDay.ru
Психолог привел три причины, которые объясняют, почему в такой семье не будет счастья.
Михаил Лабковский, известный своими радикальными взглядами на тему взаимоотношений полов, вновь взбудоражил общественность, оставив в «Инстаграме» пост, посвященный проблеме принуждения мужчин к браку.
«Друзья, я сегодня пролистал ваши сообщения и понял, что мне настойчиво и часто задают один и тот же вопрос «Михаил, мы с мужчиной живем уже год/два/пять лет, и он не хочет жениться. Что мне делать?». И мое любимое «Как склонить его к браку?». Сегодня я расскажу, почему никого склонять/заставлять/вдохновлять не надо». ⠀
Психолог подчеркнул, что вполне может понять такое желание женщины и считает его абсолютно нормальным и естественным. А вот желание как-то форсировать процесс, по мнению Михаила, является скорее противоестественным. Почему? Свою позицию Лабковский объяснил, выделив три причины:
Причина первая. «Это нечестно, — начал Михаил разбор щекотливой темы. — Представьте, что к какому-то кардинально другому образу жизни пытаются склонить вас. Вот живете вы себе в средней полосе России, а вам каждый день предлагают все бросить и уехать в Перу, разводить на ферме говорящих попугайчиков. Нравится мысль?»
Причина вторая. «Если, допустим, мужчина, сам того категорически не желая, все-таки склонится, то какой будет ваша семейная жизнь? Она ведь начнется с большого одолжения (или давления). То-есть из-за того, что вы человека уговорили, он пойдет на компромисс. На большую сделку со своими жизненными приоритетами, интересами и желаниями. Как вы думаете, сделает ли это его счастливым? А вас? Если вы не по обоюдному согласию вступили в брак, а кого-то уломали?»
Причина третья. «Если у мужчины все с головой нормально, это просто бесполезно. Он может любить вас, но не хотеть семью. Такие варианты тоже встречаются. Он может не быть готов к семье именно сейчас. Он может просто не хотеть семьи конкретно с вами. Подумайте, а вы бы хотели, чтобы вас „ломали“? Чтобы заставляли делать то, чего вы сами не хотите? Что не находится в вашем текущем списке жизненных приоритетов? Что не входит в ваши планы и вообще не вызывает никакого восторга? И как бы вы себя повели, если бы каждый день вас уламывали, уговаривали, что-то предпринимали, чтобы изменить ваше мнение?» — закончил Михаил разбор причин.
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