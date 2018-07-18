Россиянки рассказали, что привлекает в иностранцах

Россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев

Большинство российских девушек готовы вступить в отношения с иностранцами (57 процентов), а у каждой десятой (12 процентов) они уже были или имеются на данный момент. Об этом по итогам федерального соцопроса сообщает агентство ZOOM MARKET.

Чаще других с подданными других государств контактируют девушки в возрасте от 18 до 23 лет (78 процентов).

Самым привлекательным качеством иностранцев россиянки называют вероятность выйти за муж и уехать из страны (67 процентов).

Каждая четвертая участница опроса (26 процентов) считает главными достоинствами гостей из других государств их внешний вид и открытость. Экзотику в них видят и ценят семь процентов респонденток.

Социологи также составили рейтинг городов, жительницы которых чаще вступали в отношения с иностранцами во время минувшего Чемпионата мира по футболу. Первое место в нем занял Саранск, второе — Сочи, а третье — Москва.

Меньше всего такого опыта у девушек из Казани и Санкт-Петербурга.