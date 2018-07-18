Как жить с интровертом, если вы экстраверт: правила и ценные советы

Екатерина Федорова , психолог, ведущий секс-тренер Москвы, эксперт по сексуальным отношениям с многолетним опытом работы, рассказывает, как жить с мужчиной-интровертом.

Каждый из нас относится к определенному типу личности. Большое количество людей на земле ‒ экстраверты. Они подпитываются от коммуникации с другими и излучают жизненную энергию. Обычно экстраверта легко узнать в толпе: он дружелюбный, жизнерадостный, эмоциональный и открытый ко всему новому. Однако, как и в природе, в психологии все должно быть строго уравновешено. Поэтому противовесом экстраверта выступает другой тип личности ‒ интроверт. Как же быть, если в паре девушка ‒ экстраверт, а парень ‒ интроверт? Будет ли актуальной фраза известной песни «любовная лодка разбилась о быт» или два разных типа личности все-таки смогут найти общий язык?

Психологи любят утверждать, что противоположности притягиваются. Однако на практике оказывается, что девушка-экстраверт, впервые столкнувшись с трудностями, начинает во всем винить своего парня. И вот ‒ плохое настроение из-за того, что «вечно дома сидим» или «сын весь в тебя, на улицу не выгонишь». Но если присмотреться, то можно понять, что из интровертов обычно получаются прекрасные собеседники, верные мужья и, как ни странно, отличные шутники. Главное ‒ научиться понимать и принимать их точку зрения и правильно доносить нужную вам информацию.

Итак, как же жить с интровертом?

Сор из избы

Если ваш мужчина ‒ интроверт, то наверняка он попытается оградиться от громкой ссоры или неприятного диалога. В экстраверте игнорирование проблемы или молчание в ответ на его крики провоцирует еще большую агрессию. Любую проблему, возникающую между вами двумя, необходимо решать спокойно и тактично. В глубине души интроверт может запомнить любое резко брошенное вами слово. Он может ничего не показать внешне, но поверьте: обиду парень-интроверт затаит надолго.

Тише едешь ‒ дальше будешь

Очевидным плюсом интроверта можно считать умение наслаждаться каждой минутой прожитой жизни и никуда не спешить. Привыкший с детства радоваться мелочам, мужчина может любоваться рассветом в то время, как вам уже нужно куда-то бежать. Экстраверты привыкли все делать на бегу, пропуская в спешке простые радости жизни. В следующий раз вместо того, чтобы ругать парня, который уже час наслаждается утренним кофе, просто попробуйте составить ему компанию. Вот увидите, это здорово!

Право на одиночество

Иногда внутри себя интроверту намного комфортнее, чем в реальном мире. Зачастую такие люди могут погрузиться в свои мечтания и часами рисовать в голове радужные картины. Не нужно вторгаться в их минуты уединения. Каждый человек имеет право на время, которым он может распоряжаться так, как считает нужным. Займитесь собой: сходите в салон, встретьтесь с подругами, почитайте, в конце концов. Сотни женщин мечтают о личном времени и свободном пространстве. У вас оно будет всегда!

Кто главный?

Каким бы темпераментом не обладал ваш любимый, нужно помнить, что глава семьи ‒ все-таки мужчина. Не нужно каждый день пытаться перетянуть одеяло «первенства» на свою сторону. Если вы не уважаете своего парня, то это означает, что вы не уважаете свой выбор. Ни когда вы остались одни, ни когда вы находитесь в коллективе, не унижайте и не оскорбляйте своего избранника.

Не жизнь, а маска

Интроверты достаточно редко заводят отношения, потому что они боятся быть ненужными и непринятыми. Однако их любовь уже по-своему является счастьем. Если вы ‒ именно та девушка, которая сумела покорить сердце парня-интроверта, то можете рассчитывать на преданность и колоссальную поддержку. Чаще всего закрытые и холодные на первый взгляд, эти мужчины на деле оказываются самыми отзывчивыми и внимательными.

Не факт, что если вы будете соблюдать все эти правила, то в ваших отношениях воцарится гармония и покой. Ни один совет не может гарантировать счастливую безоблачною жизнь. Однако в таком деле, как любовь, всегда есть место для импровизации. Главное ‒ уметь доверять друг другу и своим чувствам.