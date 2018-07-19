Почему людям не нравится звук своего голоса

Большинство из нас уверены, что голос при записи звучит хуже, чем есть на самом деле. Все связано с особенностями строения нашего уха и психологией человека. Сегодня мы поговорим о том, почему нам всем не нравится свой голос в записи, и как наш голос способен влиять на эмоциональное состояние.

Звучание определяется анатомией

Когда мы слышим "внешние" звуки, в числе которых и голоса других людей, они доносятся до нас по воздуху и проникают в наружное ухо, заставляя вибрировать барабанную перепонку. После чего косточки среднего уха передают эти вибрации в ушную улитку во внутреннем ухе и посылаются в мозг при помощи электрических импульсов. Иначе дело обстоит, когда мы слышим свой голос: он доходит не только по воздуху, но и через кости черепа. Кости издают вибрации, которые воспринимаются также как и звук. Это влияет на частоту сигнала и высоту звука, которую мы слышим. Именно поэтому наш голос воспринимается иначе, когда мы слышим его на записи. Но почему же это звучание может вызвать у нас раздражение?

Незнакомый и чужой голос

Самое простое предположение: мы просто не можем узнать себя на записи, а ведь голос является одной из важных частей самоидентификации. И нам становится сложно смириться с тем фактом, что окружающие слышат этот "незнакомый" голос. Это утверждалось в исследовании 1966 года.

Но уже в следующем году суждение было поставлено под сомнение, ведь испытуемые почти всегда узнавали себя в записи с первого раза. Тем не менее на это повлиял тот факт, что подопытных предупредили о том, что они себя услышат. Вероятно, если об этом не предупреждать, результаты могут быть другими.

Удивительно то, что когда был проведен такой "анонимный" эксперимент, участники называли запись своего голоса приятнее и привлекательнее, несмотря на то, что они не знали, кому она принадлежит. ​По мнению специалистов, немаловажным фактором является и то, что человек ощущает утрату контроля: мы привыкли моментально менять тембр и высоту голоса в зависимости от ситуации. Но в случае записи это сделать невозможно.

Как стать счастливее?

Также был проведен эксперимент международной группой ученых. Испытуемые читали вслух рассказы, а в наушниках слышали свой голос, модифицированный в реальном времени. Компьютерная программа обрабатывала звук и добавляла компоненты эмоциональных интонаций в зависимости от сюжета рассказа.

В итоге те участники, которые улавливали грустные или тревожные нотки, ощущали себя подавленно. А радостный голос мог повысить настроение. Ученые смогли сделать из этого свой вывод: не только эмоции влияют на наш голос, но и голос может сказываться на настроении. Исследователи уверены, что в будущем эти результаты можно будет применять в лечении психических расстройств.