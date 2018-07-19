Как стать гением при помощи сна

Сон — это безусловно важная составляющая часть нашей жизни. Но представьте себе на секунду, что вы можете почти не спать и при этом увеличивать свою работоспособность.

Считается, что на сон нужно тратить минимум 6–7 часов в сутки. Это обычный монофазный сон, который может длиться до 10 часов. Если не считать того, что вы можете решить прилечь после обеда. Но что случится, если вы будете спать по 3–6 часов и чувствовать себя нормально? Это возможно. Главное — выбирать благоприятную фазу. Такой сон называется полифазный.

Есть несколько методов полифазного сна:

Everyman

Один раз ночью 1,5–3 часа и затем три раза по 20 минут в течение дня.

В итоге вы будете спать четыре раза в сутки. К такому режиму довольно просто привыкнуть. Главное — распределить равномерно промежутки между сном и бодрствованием. В общей сумме у вас получится около четырех часов сна.

Dymaxion

Четыре раза по 30 минут через каждые 5,5 часов.

Это два часа сна в сутки. К такому режиму, конечно, сложно привыкнуть. Но зато у вас будет в запасе 22 часа для продуктивной работы. Этот режим придумал американский изобретатель Ричард Бакминстер Фуллер. Он восхищался своим сном. После диагностики его организма врачи установили, что Фуллер полностью здоров, несмотря на то, что спит по два часа в сутки. Однако, люди, которые решились перейти на такой режим, признаются, что первые 3–4 недели адаптации проходят очень тяжело и требуют немалых усилий.

Uberman

Шесть раз по 20 минут каждые четыре часа.

Два часа сна в шесть подходов. Такой режим можно назвать Nightmare (ночной кошмар). По крайней мере, так может показаться в первые дни перехода на этот распорядок дня. На самом деле, сон такого типа благотворно влияет на работу и здоровье. Люди, которые живут в данном режиме, утверждают, что видят очень яркие сны, а их день как будто не заканчивается.

Biphasic (сиеста)

Один раз ночью 5–7 часов и затем один раз 20 минут в течение дня.

Вы поспите один раз ночью и чуть-чуть днем. Это нормальный распорядок дня для человека. Его преимущество заключается в том, что вы начинаете контролировать свой сон. В то же время, этот режим соотносится со сном большинства людей (монофазным сном).

Если вы действительно задумались о переходе с монофазного сна на полифазный, то лучше внимательно изучить опыт других людей.