Мужской взгляд: «Недотрогу она строила только со мной»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Расскажу, как я стал зверем.

Давным-давно один мальчик увидел у другого мальчика интересную книгу и попросил почитать. Оказалось что книга не его, а одной девочки из их класса. Я подошел к девочке, хотел попросить книжку почитать. Но встретился с ней глазами и утонул. Несколько минут вообще не мог сказать, зачем, собственно, подошел.

Но вот в чем дело: я "чертовски красив", то есть, лишь немногим красивее черта. Тогда, в 14 лет я это понимал и переживал. Но мне говорили, что внешность — не главное. Позже понял, что это ложь.

Я пытался компенсировать свою непривлекательность: был умен, физически крепок, занимался боксом, даже получил КМС (кандидат в мастера спорта).

А эта девушка была "серой мышкой", любила читать книги, была отличницей. Парни на нее не смотрели. Я очень надеялся, что мне удастся заинтересовать ее. Увы, она тоже лишь пользовалась моим отношением. Однажды она сама пришла ко мне и даже согласилась сходить в кино. Я помню, как мы возвращались, помню, как у нее мерзли руки и как она пыталась согреть их своим дыханием. И как я решился взять ее руки в свои, чтобы согреть. Поцеловать тогда не решился.

Помню, как приглашал ее танцевать на вечеринках, как она редко соглашалась. Как я пьянел от запаха ее волос без всякого алкоголя. Закончив школу, мы оба поступили в ВУЗы. Учились в разных городах: она — в Новосибирске, я — в Томске. Я приезжал к ней почти каждую неделю. Дарил охапки цветов, привозил продукты.

Студенты ведь вечно голодные, а у меня родители были обеспеченные (отец шахтер), да и сам я был талантливым электронщиком. В конце 80-х как раз пошла мода на компьютеры, ну и многие их делали сами на продажу.

Она меня не отталкивала. Правда и к себе не подпускала, но я считал, что это нормально. Ведь она порядочная девушка и до свадьбы никак. И все это рухнуло, когда она окончила ВУЗ. Сразу уехала в Красноярск, даже ни слова не сказав мне.