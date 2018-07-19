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Тест: какая работа вам подходит
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Тест: для какой работы вы созданы на самом деле 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Работа, безусловно, неотъемлемая часть нашей жизни. Она определяет наше место в обществе. Благодаря ей мы не только зарабатываем, но и проявляем свою индивидуальность, вносим свой вклад в общество, вдохновляем других людей на новые идеи.
В разные периоды жизни мы находимся в поисках себя, формируем собственную личность. Чаще всего мы желаем, чтобы работа отражала идею, которую мы хотим донести до общественности. А также показывала нашу индивидуальность.
Если работа не по душе, это может отразиться на общем состоянии психики человека. Неподходящий род деятельности несет разрушительные последствия для личности.
С помощью этого теста можно узнать, какая работа вам подходит. Возможно, вы даже не подозреваете, что вы бы могли сменить свой род деятельности и заняться чем-то другим, наиболее вам подходящим.
Женский форум
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