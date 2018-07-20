Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака

Пятница — отличный повод, чтобы махнуть на все рукой и начать исполнять свои мечты. Особенно те, о которых вы не привыкли говорить вслух. А тем, кто еще не уверен, нужно ли действовать, да и заветные мечты вообще, стоит сверить их с грезами своего знака зодиака.

Овен

«Миллион долларов, собственный остров, любовь до гроба, карьера и слава — фи, как же мелко вы плаваете, господа», — думает скромница-Овен, потирая свои наманикюренные копытца. Если мечтать, то по-крупному и с шиком! Например, о мире во всем мире, о вакцине от всех болезней и о том, как красотку-Овна, наконец, провозгласят царицей всея Вселенной. А уж с этим статусом и функциями она легко и просто справится: Марс колонизировать, обратную сторону Луны исследовать, инопланетян найти, а всех бывших сослать в Сибирь.

Телец

Барышня-Телец — дама простая, ей о галактическом завоевании и думать тяжко. Ей бы стать руководителем с тысячами душ в подчинении, каждая из которых будет смотреть ей в рот. А с самым красивым помощником, естественно, вспыхнет безудержный роман, который перерастет в настоящую любовь. Тут и плюшевые мишки, начиненные шоколадными конфетами, слова любви из роз, утренние завтраки в ресторане на берегу моря — все как в заурядной романтической комедии. Что — что, руководителем чего она хочет быть? Ой, да какая разница? Главное — раздавать приказы налево и направо, заправлять бюджетом компании и быть важным человеком.

Близнецы

Хотелка Близнецов сначала выходит за рамки дозволенного, а потом, перенагреваясь, и вовсе из строя. Хочу похудеть на 5 килограмм, научиться готовить фалафели, стать гангстером, ферму единорогов, настоящего принца, стать президентом Америки, понимать язык животных, жить на Юпитере…А потом дамочка-Близнец понимает, что для осуществления хотя бы одной мечты нужно действовать, а не просто молоть языком и откладывает все эти мечты на завтра, которое наступает через неделю, или не наступает вовсе.

Рак

Обычно перед сном красотка-Рак начинает мечтать о большой, настоящей любви, о которой даже фильмов не снимают (настолько все приторно-сладко). Она и самый красивый мужчина на земле нечаянно пересекутся в магазине, заведут разговор, посмеются, после он обязательно пригласит ее на свидание, где они поймут, что созданы друг для друга…А потом выясняется, что ее воздыхатель — нефтяной магнат. Ой, нет — молодой сын нефтяного магната. А дальше все по сценарию: пышная свадьба, куча детей — все дела. Лично нам кажется, что скучно до зевоты, но Рака все устраивает.

Лев

Львица всегда и всем говорит, что хотела бы накормить голодных и утешить угнетенных, но, на самом деле, она втайне мечтает стать рок-звездой, да настолько талантливой, что под ее песни плакал бы сам Чак Норрис Адель ходила бы к ней на уроки по вокалу, а номинации «Грэмми» сыпались на нее круглый год. Невозможно, говорите? Поверьте, при ее таланте возможно все!

Дева

Раскроем вам секрет: Дев за плохое поведение на Землю сослали с планеты Гармония. Как еще можно объяснить их маниакальное желание во всем соблюдать баланс и наводить порядок? Поэтому каждую ночь красотки-Девы просят своих Богов сжалиться и вернуть их назад. Но а пока просьбы остаются неисполненными, Девы мечтают о новом законе, благодаря которому всех грязнуль будут расстреливать, чтобы неповадно было, а чистюлям выписывать государственные премии.

Весы

Весов хлебом не корми, дай помечтать о безупречной карьере, умопомрачительных любовниках, дружной семье, всемирной славе…Но в отличие от эксцентричных хочух-Близнецов, обуздать свои бесконечные потоки грез им помогает губозакатывающая машинка, хоть и покупать ее приходится каждые два дня — ломается все время. Кроме этого, негативный опыт с рожками и хвостом каждый раз шепчет ей с плеча, что синицу держать нужно куда крепче, а на журавлей роток разевать не стоит.

Скорпион

Если вы думаете, что Скорпион мечтает об апокалипсисе, то вы совершенно правы. Только поправочка: о зомби апокалипсисе. Ненавистный начальник удирает от окрававленного мертвеца, руку бывшего бойфренда грызет его новая девушка, а если разбить витрину магазина, то можно бесплатно принарядиться — не жизнь, а сказка, хоть и кровавая. А чего вы смотрите на барюшню-Скорпиона осуждающе? С ней лучше подружиться, у нее рецепт вакцины есть!

Стрелец

Девушка-Стрелец в своих мечтах все накопления жертвует на благотворительность, спасает котят и учит уму-разуму всяких негодяев. Делает она это все, естественно, в крышесносном обтягивающем костюме и по щелчку пальцев. У кого еще силенок хватит быть Супервумен? Не у Львицы же! К слову, во время стрельцовых мечтаний, держите ментальную сущность подальше, а то придется помогать Стрельцу — она все же дама, и ноготь сломать может.

Козерог

Даже мечты трудоголички зациклены на личностном росте и «прокачке» сфер ее жизни: харизма и внешность должна быть как у Анджелины Джоли , любовь — как у Сида и Нэнси, количество денег — как у Скруджа МакДака, секс — как у лучшей порноактрисы, карьера — как у Стива Джобса . Так и хочется обнять и пожалеть, а еще дать самоучитель «Как научиться мечтать по-настоящему».

Водолей

Дамы-Водолеи всегда такие лапочки! Даже в мечтах они разрабатывают безопасный телепорт, сыворотку для вечной молодости, лекарство от всех болезней — все это ради людей. Знаете, нас не проведешь, помимо альтруизма, тут наверняка замешана личная выгода, например, Нобелевская премия или всемирная слава.

Рыбы

Дзен-настроенные Рыбки ни в коем случае не мечтают стать акулой или завладеть всем морским царствам. Они грезят исключительно о высоком и культурном — стать новым Сальвадором Дали, взять танцевальный урок у самой Терпсихоры, перестать распугивать своим голосом птиц и незнакомцев. Время от времени Рыбки также мечтают о большой, великой и бессмертной любви, но потом вспоминают, что такие лавстори бывают только в фильмах.