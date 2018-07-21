Мужской взгляд: «Я не понимал, что не смогу без нее»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Шел 1994 год. Я — молодой, пару лет назад закончивший институт специалист, работающий в одной московской фирме. Однажды меня послали в длительную командировку в один прекрасный южный город. Компания снимала мне бюджетную двушку в районе центрального рынка. Район не самый спокойный, зато центр.

С работы я обычно возвращался под утро, такова уж была специфика заведения, где я трудился. Перешагнуть через пару-тройку бомжей, коротающих ночь в подъезде, стало для меня привычным делом. Я всегда старался как можно быстрее проскочить их и оказаться у себя в квартире. Иногда кто-то из них просил сигаретку или мелочь, в этих случаях я только прибавлял шаг. Но в тот раз просьба прозвучала странно, и я остановился: "У вас не будет карамельки?".

На меня из грязной искусственной шубы смотрело чумазое личико. Мне вдруг стало очень смешно, ну никак я не ожидал, что кто-то в этом хаосе, попросит у меня карамельку.

— Как тебя зовут?

— Марина.

Через 10 минут она сидела у меня в ванной. Я в это время вынес на помойку все ее вещи, только вытащил из кармана грязный паспорт. Голей Марина Анатольевна, 1978 года рождения.

Подобрал в шкафу, кое-что подходящее из своих старых шмоток, а через час Маринка сидела на кухне, путаясь в длинных рукавах, пила чай и рассказывала о себе. Уже почти год она слонялась по городу без крыши над головой. Сама она была из какого-то небольшого села, мать умерла, а отчим привел в дом новую семью, и Маринку просто потихоньку выжили. Она подалась в город, но на работу по малолетству нигде не брали.

Ночевала на вокзале, так и прибилась к местным бомжам, чтобы как-то выжить. Ну и закрутилось, в эту среду попасть легче, чем оттуда выбраться. Меня она пыталась отблагодарить известным способом, но я отказался. Но она была красивой, очень красивой. Если честно, я просто сидел и любовался. Неухоженная, без косметики, она была очаровательной до восторга, даже на картинках я никогда не встречал таких красивых лиц. На следующий день я купил ей одежду, зубную щетку, наполнил холодильник, закрыл дверь и ушел на работу.

В общем, отсыпалась и отъедалась Марина неделю, на улицу вообще не выходила. Стала еще красивее. Она оказалась совсем не глупой, конечно, мало знающей, но сообразительной и остроумной. Мне не хотелось с ней расставаться, так бы и оставил ее жить, но я был женат и жена должна была скоро приехать. Оставить ее опять на улице я тоже не мог. Как-то привязался и даже чувствовал какую-то ответственность. Поэтому я снял ей квартиру, сначала платил, потом устроил на работу официанткой к своему хорошему знакомому.

Чуть позднее устроил в техникум на вечерний. Съездил в ее село, взял дубликат аттестата, благо восьмилетку она закончила. Договорился с кем надо, заплатил. Было интересно наблюдать, как чумазая замухрышка превращалась в нормального человека. Я как-то спросил ее, почему она тогда попросила карамельку. На что она ответила, что очень сладкого хотелось, а больше чем на карамельку она даже не рассчитывала. Смешно. Смешно и грустно.

Конечно мы стали любовниками, каюсь, не устоял, наверное даже влюбился. Во всяком случае я был счастлив. Но все заканчивается. Так и моя командировка закончилась, надо было возвращаться в Москву. Были реки слез, моих тоже немного, когда никто не видел. Но бросить ребенка, жену, работу, благополучную столичную жизнь духу не хватило. Я уехал.

Уехал, не до конца понимая кто я: предатель или благодетель. Да в принципе, это и не важно. Я еще не понимал главного — что не смогу без нее. Думал что смогу, но все мои переживания и тоска породили раздражение и нетерпимость к семье. Я развелся через три года после моего возвращения в Москву.

Взял отпуск и поехал в тот город у моря, хотел найти ее, упасть в ноги и начать новую жизнь. Нашел через старых знакомых, узнал где живет. Сидел и ждал. Она появилась с ведущим ее под ручку молодым хмырем, видимо, мужем. Я не специалист, но наверное так выглядят женщины месяце на восьмом. Подойти я не решился, не смог. В этот же день вечерним поездом уехал обратно.

Мосты были сожжены. Но она была в порядке, и это меня успокаивало. Жизнь шла своим чередом. Больше я никого не встретил, жил холостяком, заводя короткие романы, не пуская никого в свою душу.

Время все лечит и, спустя 19 лет, отправляясь в чудесный город у моря, я поклялся себе не искать мою "карамельку". Отдых пролетел незаметно, я честно держал свое слово, не делая никаких попыток встретится. Но это все-таки случилось помимо моей воли. Отправляясь в последний день на пляж, я купил местную газету, хотя никогда прежде этого не делал. Удобно расположившись на шезлонге, я открыл газету и чуть не выронил ее из рук. На весь разворот была большая статья об очень уважаемом предпринимателе, меценате, помогающем бездомным, владелице сети ресторанов и гостиниц Марине Анатольевне Голей. Я понял, что должен ее увидеть, иначе я не смогу. Узнав из статьи, какой ресторан является флагманским, я решил, что там она обязательно появится.

Сделав небольшой заказ, я присел в дальнем углу и стал ждать. Сердце билось, как отбойный молоток, я не знал как правильно поступить. Она появилась часа через два, красивая и стремительная, повзрослевшая, но для меня все та же маленькая беззащитная девочка, просящая карамельку. Метрдотель сказал, что ее ждут, она бросила мимолетный взгляд в мою, видимо приняв меня за очередного корреспондента или какого-нибудь поставщика. Маринка не спешила, внимательно изучая рабочие бумаги, за что я был ей благодарен. Я подозвал официанта, рассчитался, попросил книгу отзывов, сделал запись. Официант украдкой прочитал ее, удивленно на меня посмотрел, улыбнулся и понес метрдотелю.

Я направлялся к выходу. Дойдя до двери, остановился и посмотрел последний раз на мою «беспризорницу». Она выслушала метра, показывающего на место где я сидел, открыла книгу и прочитала: «У вас не будет карамельки?».

Я видел, как она вздрогнула, и вышел. Поймал такси у входа, сел на заднее сиденье. Маринка выбежала через минуту, она плакала. Водитель повернулся и вопросительно смотрел на меня.