Почему мы продолжаем жить в культуре насилия

Согласно докладу Amnesty в 2002 году, каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно. В 2017 данные дошли уже до цифры в 60 тысяч избитых женщин ежедневно. Сотрудники полиции все еще рассматривают насилие в семье не как серьезное преступление, а как частный вопрос супружеских взаимоотношений и отношений между членами семьи, или же как частную проблему конкретной женщины. У нас нет законов, которые могли бы спасти от преследователя, нет программы, которая бы помогла спасти потенциальную жертву новыми документами, а сексуальное насилие считается не таким «ужасным», если происходит не вагинальная пенетрация. Домашнее насилие также сильно разделяется по гендеру: 80% преступлений в отношении семьи, согласно статистике, совершают мужчины.

По этому поводу в интернете можно встретить мнения о том, что мужчины слишком опасны сами по себе и поэтому нужно вводить разделение по полу для того, чтобы защитить женщин. Однако насилие — проблема общественного сознания, а не существования оружия. Пистолеты, биты и сильные кулаки — всего лишь симптомы болезни, ведь оружие не убивает людей, это делают другие люди.

Дело в языке

Получить нагоняй от мужчины, которого любишь, — это словно изюма поесть. Египетская поговорка

Место женщины — между кулаком и плитой. Шведская поговорка

Женщины и собаки — единственные животные, заслуживающие свой хлеб насущный лаской. Мексиканская поговорка

Подобные пословицы появились не вчера: они существовали тысячелетиями, и чтобы в этом убедиться, можно посмотреть труды древнегреческих авторов, которые были наполнены мизогинными и дискриминирующими идеями. Это было обусловлено тем, что до последнего столетия женщины многих стран могли заниматься только домашним хозяйством, не имели политических, гражданских и социальных прав. Времена поменялись, но язык по-прежнему сопротивляется переменам, причем это касается не только русского, но и всех стран мира.

В нашей языковой системе «мужское превосходство» проявляется посредством репрезентации мужского как «нормального» или «положительного», в то время как женские качества оцениваются отрицательно. Даже в современных детских книжках можно встретить всем известные поговорки, от которых уже давно стоило бы избавиться в нашей речи.

Зачем жениться, когда и чужая ложится

Баба хвостом мелет, да никто ей не верит

Баба с возу, кобыле легче

У бабы волос долог, да ум короток

Бей бабу молотом — будет баба золотом

Сука не захочет, кобель не вскочит

Проблема не ограничивается только пословицами: в книгах можно встретить и устойчивые уничижительные метафоры, например, «девичья память», «женщина — хранительница очага». В русской культуре особенно ярко проявляются гастрономические метафоры: женщина — это «лакомый кусочек», «пальчики оближешь», «в соку», «пышная». А в африканских культурах можно найти множество поговорок, которые подразумевают сравнение женщины с головным убором, который мужчина носит везде, кроме охоты. Самая известная пословица дословно звучит так: «Женщина, как шапка: она не может быть при мужчине, когда тот идет охотиться в лес». Ее значение достаточно просто: на женщину нельзя положиться, она, как и шапка, цепляющаяся за ветви в лесу, легко может ему помешать.

По тем же самым причинам фемдвижение подчеркивает важность введения в язык феминитивов, которые бы не создавали стены, разделяющие людей по гендерным ролям. Согласно исследованиям, фразеологический фонд языка представляет собой «зеркало, в котором общность идентифицирует свое национальное самосознание».

Насилие считается темой для шуток

Множество людей не видит ничего плохого в том, чтобы шутить, используя оскорбительные стереотипы. Текущие исследования показывают, что основные факторы насилия в отношении женщин связаны с нашим отношением — как к женщинам, так и к их роли в обществе. Не счесть то количество ситуаций, в которой девушкам приходится выслушивать мужские комментарии о том, что она «слишком серьезно относится к словам», или излишне бурно реагируют на комплименты. В реальности сексизм — нечто большее, чем просто обида на оскорбительную шутку. Когда слова повторяются снова и снова, они могут приводить к серьезным действиям, которые вызывают насилие.

Даже либералы становятся «нечаянными» расистами, этого не осознавая. Они могут идентифицировать с либерализмом в политике и думать, что лишены предубеждений, однако их высказывания содержат негативные стереотипы в отношении мигрантов, людей без определенного места жительства, женщин, людей с «нетрадиционной» сексуальной ориентацией, внешностью и т.д. Можно пытаться оправдывать себя тем, что это «шутка». Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. От шутки до насилия не такая большая дистанция.

— Виктор Воронков, директор Центра независимых социологических исследований

Знаменитая шутка о том, что женское «нет» означает «да, но попозже», тоже уходит корнями к древним трудам. Например, Камасутре — самом знаменитом трактате о любви и сексе. В нем драки между влюблёнными описываются как нормальные проявления страсти. Женщина может либо принадлежать мужу, либо является «публичной женщиной» и принадлежит всем. Если женщина возражает, она делает это только для приличия, и ее можно уговорить или заставить угрозами, в любом случае, результат ей понравится.

Массовая поп-культура меняется с неохотой

На протяжении многих лет общество погружается в культуру насилия с раннего детства. Фильмы и телевидение прославляют насилие — обратите внимание на расписание вечерних программ, когда вся семья может собраться вместе. Мы сами создали культуру, в которой насилие уважаемо, ведь, в конце концов, мы считаем культовым фильм «Крестный отец». С этим можно бороться также, как борются с проблемами здравоохранения: связь между курением и появлением рака легких была доказана еще в 50-х годах прошлого века, однако сигареты все еще продаются. Зато было принято решение о запрете рекламы и открытой пропаганды вредной привычки, и уже сейчас сообщается о том, что миллениалы курят гораздо реже, а 83% процентов всех центениалов являются ярыми противниками курения.

Принципы, воздействующие на широкие группы населения, хорошо освоены в Голливуде. Фильмам не нужны специальные разрешения или перемены в законодательствах, только чтобы продемонстрировать важность определенной темы. Сильный проект способен осветить любую тему: например, появление персонажа plus-size позволяет улучшить видение бодипозитива, а научно-популярные сериалы по типу «Черного Зеркала» позволяют подготовиться к переменам социального строя.

При всем этом остается абсолютно неясным, почему же создатели фильмов так редко обращаются к важным вопросам о насилии, что появление подобных проектов сопровождается шквалом новостей. Стоит признать, что сериалы «Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получали признание не за уникальную режиссерскую и актерскую работу, а за то, что они действительно раскрыли редкую тему домашнего насилия. Впереди нас ждут еще несколько важных драм, которые претендуют на Оскары и Эмми, и это отличная новость для всех, кто делает телепроекты на спорные темы, вроде харассмента и дискриминации. С другой стороны, очень бы хотелось, чтобы мир, наконец, пришел к тому состоянию, когда подобные фильмы не являлись большим риском для создателей.