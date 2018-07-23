Как знаки Зодиака распоряжаются своими деньгами

Кому-то деньги буквально жгут руки, и они, получив зарплату, начинают тут же лихорадочно от нее избавляться, покупая не только что-то нужное и полезное, но и всякую ерунду. А другие считают, что финансы должны работать, а потому часть ежемесячного дохода вкладывают в какое-то дело или просто помещают в банк под проценты. Есть и те, кто и вовсе трясется над каждой копейкой и на всем экономит. Итак, сегодня мы расскажем, как знаки Зодиака распоряжаются своими деньгами.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны накоплениями, как правило, не заморачиваются. Есть деньги — тратят без оглядки, нет — спокойно «сосут лапу», перебиваясь с хлеба на воду, пока финансовое положение не стабилизируется. И исключительно тогда, когда им нужно кормить не только себя, а кого-то еще, они озадачиваются подобием финансового планирования, хотя в основном и в этом случае предпочитают не копить, а брать кредиты и лишь изредка открывают целевые вклады, например, на обучение детей или на покупку жилья.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы — существа разумные и рациональные, а потому умудряются и потакать своим сибаритским наклонностям, и покупать то, в чем сейчас нуждаются, и заставлять оставшуюся сумму приносить какую-то выгоду. Именно у представителей этого знака складываются наиболее гармоничные отношения с деньгами, так как они умеют правильно расставлять приоритеты, как правило, составляют план покупок и трат на месяц, знают, куда надо вложиться, чтобы получить отличные дивиденды.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы быстро разбазаривают деньги, которые оказываются у них в руках. Они обожают покупать всякую ерунду и совсем не умеют ни в чем себе отказывать, а потому после зарплаты устраивают кутежи, забивают холодильник разнообразными и дорогостоящими деликатесами, захламляют свое жилье очередной партией безделушек и одежды, которую вряд ли наденут больше одного-двух раз. А потом начинается квест под названием «Найди, на что прожить до следующего денежного вливания».

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки деньги любят и ценят, а потому расстаются с ними крайне неохотно. Они могут годами ходить в одной и той же одежде, чтобы не тратиться на покупку обновок, посещают продуктовые магазины эконом-класса, не торопятся давать в долг. Как правило, у представителей этого знака открыто несколько счетов, которые они постоянно пополняют, а некоторые из них и вовсе хранят кровно заработанное дома, как говорится, под матрасом. И только на потребности детей они не скупятся, да и то отнюдь не всегда.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы те еще транжиры. Они ни в чем себе не отказывают, любят делать дорогостоящие подарки тем, кто им дорог, обожают вкусно питаться, посещать различные пафосные мероприятия, красиво и «небюджетно» одеваться, а потому деньги у них не задерживаются. И только тогда, когда рядом с ними есть те, кто их тормозит в тратах и предметно доказывает необходимость наличия крепкой материальной базы, они начинают что-то откладывать, но и в этом случае часто влезают в «неприкосновенный» запас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы обожают копить, им их «золотой запас» греет душу и добавляет уверенности в завтрашнем дне, а потому там, где можно меньше заплатить за какие-то товары или услуги и получить дополнительные блага или льготы, они своего не упустят. И у них вполне получается откладывать весьма кругленькие суммы, несмотря на то что представители этого знака не экономят на своем здоровье и питании. Кстати, часто об истинном размере их счета в банке не знают даже самые близкие люди — такая секретность обусловлена нежеланием делиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы-женщины с деньгами обращаться не умеют. Как только в их руки попадает некая сумма, им тут же хочется чем-то побаловать себя и своих близких, а потому от нее быстро остаются лишь воспоминания. Причем чаще всего покупается не что-то действительно нужное, а разного рода вкусняшки или наряды, которые при всей своей оригинальности не могут считаться повседневной одеждой. Мужчины же этого знака более рациональны, и у них порой обнаруживаются весьма существенные накопления.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы непредсказуемы. Порой они трясутся над каждой копейкой и у них зимой снега не допросишься, а иногда, под настроение, могут за раз потратить огромную сумму или даже все свои накопления на какие-то свои «хочу», на подарок любимому человеку, на обеспечение дополнительной безопасности. Представители этого знака фаталисты и в том, что касается денег. Как правило, они считают, что, если чего-то хочется, это нужно себе позволить, а иначе следующего финансового поступления может и не быть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы деньги тратят весьма охотно, причем не только на себя, но и на тех, кого они взялись опекать. Так что каких-то особых финансовых запасов у них, как правило, не бывает. И только если у них есть какая-то высокая цель (например, отправиться в кругосветное путешествие или купить машину, лошадь, мотоцикл), они скрупулезно и ежемесячно откладывают часть зарплаты, чтобы приблизиться к своей мечте. А еще быть прижимистыми их может заставить полуголодное детство — вырастя в нищете, они более рачительно обращаются с деньгами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги-женщины экономят на всем, на чем можно, выискивают магазины со скидками и возможность поживиться за счет окружающих, и все для того, чтобы отложить «на черный день» очередную копеечку, так как для них неприемлемо не иметь крепкого денежного запаса. Мужчины же этого знака могут тратить огромные суммы на то, что является делом всей их жизни, и не обладать серьезными накоплениями, хотя и у них обязательно есть загашник, именуемый ими «стабилизационным фондом».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи обожают тратить деньги на то, что доставляет удовольствие им самим и тем, к кому они очень хорошо относятся. И вообще, они предпочитают жить «здесь и сейчас», не отказывать себе во вкусной еде, в путешествиях, развлечениях. Но это не говорит о том, что у них нет определенной, отложенной на всякий случай суммы, которую они пополняют не очень часто, но зато и влезают в нее только в самых форс-мажорных обстоятельствах, а в обычном режиме стараются о ней забыть, дабы не было искушения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы делятся на две категории. Первая — безалаберные бессребреники, не думающие о завтрашнем дне и вообще не считающие деньги важной величиной. Они сразу тратят то, что удается заработать, легко переносят отсутствие наличности, не напрягаются, чтобы получить и приумножить. А вот вторая — «великие экономисты», умеющие отказывать себе в удовольствиях, методично создающие крупные денежные запасы и прекрасно ориентирующиеся в банковских хитросплетениях.