Как стать эмоционально устойчивой

Для начала важно понять, что испытывать эмоции — это не просто нормально, но и правильно. Распространено заблуждение, что эмоциональная стабильность — это полное подавление эмоций. В действительности, наоборот, залог эмоциональной устойчивости —

это способность человека испытывать весь спектр эмоций. Если мы умеем различать эмоции, знакомы с тем, как реагируем на них, мы можем ими управлять. Часто мы загружаем себя работой, чтобы не думать о проблеме, или полностью отрицаем ее наличие, отвлекаемся алкоголем и едой — подавление эмоций обеспечивает временное облегчение, но в итоге приводит к появлению больших неприятностей. Не нужно стесняться своего раздражения или эйфории, важно научиться контролировать эмоции, принимать новый опыт и не бояться неопределенности и неожиданных ситуаций.

Как развить эмоциональную устойчивость

Научитесь самонаблюдению. Самонаблюдение полезно, чтобы избежать автоматического реагирования в стрессовых ситуациях, когда эмоции выходят из-под контроля. Мы стесняемся — лицо заливается краской, мы взволнованы — дрожит голос, сбивается

дыхание, нам обидно — ощущается ком в горле. Сосредоточьтесь на этих чувствах, и вы сможете лучше контролировать нарастающее беспокойство или гнев. Чтобы взять себя в руки, иногда достаточно просто переместить внимание со стрессовой ситуации на реакции

организма.

В мозгу формируются модели реагирования на определенные эмоциональные переживания, всякий раз он мгновенно активирует эти модели, когда появляется стимул, например, тревога или гнев. Фокусирование на настоящем моменте разрушает старую

модель реагирования и формирует новую.

Позаботьтесь о физическом состоянии. Важно помнить о телесном развитии, часто именно плохое самочувствие становится причиной эмоциональной нестабильности. Если у вас нет времени на регулярные физические нагрузки, можно начать с малого:

— приучите себя к утренней зарядке или, наоборот, гуляйте не меньше часа перед сном;

— научитесь глубокому дыханию. В стрессовых ситуациях дышите медленно и глубоко, сосредоточьтесь на том, сколько времени занимает каждый вдох и выдох;

— чаще улыбайтесь. Используйте все мышцы лица, а не только мышцы вокруг рта, настроение автоматически улучшится, появится бодрость и уверенность в себе.

Научитесь распознавать когнитивные искажения. Основная характеристика когнитивных искажений — отсутствие объективности. Эмоции выходят из-под контроля, и вы уже не способны мыслить рационально:

— не воспринимайте все как катастрофу, не раздувайте незначительный инцидент до огромных размеров;

— не обобщайте, воспринимайте каждую ситуацию как уникальную.

— откажитесь от перфекционизма. Вы предъявляете к себе нереальные требования и не способны воспринимать конструктивную критику, что может привести к подавленному

настроению, ощущению беспомощности и бесполезности.

Не размышляйте об одном и том же. Такие размышления — распространенная реакция на негативные эмоции, особенно гнев или печаль. Постоянное прокручивание в голове одних и тех же мыслей, размышления о том, как лучше было бы сделать, бесконечный вымышленный диалог с обидчиком — это ловушка негативного мышления, которая рано или поздно может привести к депрессии и стрессу.

Разрешайте конкретные проблемы. В стрессовых ситуациях мы часто задаемся абстрактными, неразрешимыми вопросами: «Почему это всегда случается со мной?» или «Почему мне так не везет?». Вместо этого сосредоточьтесь на поиске решения

конкретных задач. Например, вы не прошли собеседование на желаемую должность. Вместо бесполезных размышлений о несправедливости жизни, определите свои слабые

стороны и подумайте, как это можно исправить: записаться на курсы иностранного языка, на тренинг по ораторскому мастерству или на любые другие курсы повышения квалификации.

Научитесь спокойно воспринимать неопределенность. Неопределенность неизбежна в жизни каждого человека. Те, кто принимают это как данность, испытывают гораздо меньше тревог. Если невозможно все просчитать, не проще ли расслабиться?

Воспринимайте любую ситуацию как ценный опыт и даже из неудачного стечения обстоятельств извлекайте пользу.

Будьте открыты. Открытость — это способность к получению и усвоению нового опыта. Без открытости вы не сможете в полной мере насладиться чувствами, которые имеют элемент неопределенности, например, доверием и любовью.

Говорите о своих чувствах другим людям, делитесь своими беспокойствами и страхами, не бойтесь прояснять непонятные ситуации, и в то же время учитесь быть благодарными и старайтесь принимать чужие недостатки без осуждения и лишних обид.