Самая желанная: секретные приемы роковых женщин

Мужчины мечтательно провожают их взглядом, а женщины лишь завистливо вздыхают. Как им удается одним лишь поворотом головы, легким жестом и дурманящим запахом духов свести с ума самых перспективных представителей сильного пола? Что делает их такими привлекательными и желанными? Разбираемся вместе.

Научиться скрывать свои слабые стороны

Даже если эти дамы чего-то боятся или стесняются, они не признаются вам в этом ни при каких обстоятельствах. Эти женщины умело маскируют свои недостатки, свои слабости превращают в достоинства, а о комплексах просто забывают. Поэтому у вас вряд ли получится задеть их за живое или сыграть на чувствах — они мастерски оберегают их от окружающих и позволяют видеть лишь то, что сами считают нужным вам продемонстрировать.

Быть уверенной в своей неотразимости

Даже если эти соблазнительницы далеки от общепризнанных стандартов красоты, они будут твердо убеждены в своей неотразимости и в конце концов сумеют внушить это и остальным. Психологи подтверждают, что уверенность в собственной сексуальности делает женщину привлекательной и желанной в глазах мужчин. Поэтому, попробуйте поверить в себя или, если не получается самостоятельно, запишитесь на специальные курсы, которые помогают дамам раскрыть секреты привлекательности.

Не бояться отпускать людей

Зачем мириться с кем-то неугодным лишь из-за страха остаться одной? Роковые дамы считают, что, напротив, лучше коротать свои дни в одиночестве, чем быть несчастной рядом с человеком, который тебя не ценит и не понимает. Возможно, если бы все следовали этому простому правилу, в мире было бы намного меньше несчастливых пар и, соответственно, разводов.

Следить не только за внешней красотой, но и за внутренней

Внешняя красота, к сожалению, быстро увядает и если кроме симпатичного личика вам больше нечего представить мужчине, то он пойдет искать это «что-то» на стороне. Это факт. Поэтому роковые женщины делают ставку на образ жизни и чувство стиля в том числе. Они считают, что душевное равновесие также важно, как и уход за собой, поэтому никогда не будут доводить себя до стресса, нервного срыва или истощения. Зачем? Они лучше найдут свой идеальный баланс и будут ему следовать.

Помнить, что встречают по одежке

Роковая женщина никогда не появится на публике растрепанная или в грязной неопрятной одежде. Помните, люди формируют свое мнение о вас именно по первому впечатлению, другого шанса может просто и не быть. Поэтому, их движения плавные и изящные, голос — сексуальный и спокойный, манеры — безупречны. Они стараются следить за здоровьем, правильно питаются и не забывают о регулярных физических нагрузках. Именно поэтому их великолепные формы заставляют трепетать мужчин и зеленеть от зависти других женщин.

Четко следовать намеченной цели

Даже если окружающие осуждают их за какие-то поступки, они не отступают от своей цели. Идти по четко выстроенному пути и никуда не сворачивать — вот их девиз. У них высокая самооценка и им совершенно все равно, что о них думают другие люди. Это не значит, что они эгоистично идут по головам ради достижения своих целей, это лишь означает, что у них есть своя жизненная позиция, которой они следуют.

Не забывать учиться на своих и чужих ошибках

Все мы учимся на ошибках и это факт. Однако умные дамы предпочитают использовать в качестве пособия не собственные, а чужие промахи. И даже если за головокружительным взлетом вдруг произошло внезапное падение, они извлекут из этого урок и с достоинством выйдут из любой ситуации.

Понимать, что все самое лучшее ждет вас впереди

Роковые женщины не живут прошлым и не проводят свои вечера в сожалениях, что все самое прекрасное уже случилось с ними раньше. Они начинают свой день с ощущения того, что с ними произойдет что-то особенное, а самое непредсказуемое и запоминающееся непременно ждет их впереди. Именно такая жизненная позиция, по мнению психологов, и помогают добиваться успехов и покорять новые высоты.