Гороскоп для взрослых и детей на неделю

Семейная идиллия: гороскоп для взрослых и детей

На неделе с 23 по 29 июля супруги будут много размышлять о воспитательной системе, которую они применяют в отношении своих чад, и в результате что-то в ней поменяют; к тому же им предстоит признать и исправить какие-то ошибки, допущенные ими в построении супружеского союза. Детки же станут упрямиться и хулиганить больше обычного, а в период с пятницы по воскресенье вообще поведут себя не вполне адекватно.

Овен

На неделе вы, скорее всего, будете общаться с мужем более резко, чем обычно, станете чаще проявлять эгоизм и вообще всячески продемонстрируете, что не так уж и нуждаетесь в благоверном.

Не перегните палку, иначе затяжные конфликты гарантированы.

А вот с ребенком в данный период вы проведете немало времени, вовлечете его в какое-то интересное созидательное занятие, а может, даже отведете его на кастинг какого-то детского фильма или конкурса.

Маленькие Овнызахотят выделиться среди сверстников и, вероятно, затеют нечто такое, что в результате станет головной болью родителей — и их собственных, и тех детей, которые будут вовлечены в эскапады малышей этого знака.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:27, 28.

Телец

На неделе вы чем-то поощрите своего мужа за усилия, вложенные им в повышение благосостояния семьи, и покажете, как вы довольны его поступками.

Правда, в выходные какое-то его действие все-таки может вызвать ваше неодобрение, однако если вы вспомните, что он поступил совершенно характерным для него образом, просто пошел на поводу у своей натуры, то ругаться на него вам тут же расхочется.

Кроме того, вы как-то компенсируете чаду невозможность осуществления какого-то его желания.

Маленькие Тельцысмело бросятся в творческий или научный эксперимент, и это станет для них тем выходом из зоны комфорта, который крайне позитивно влияет на личностное становление.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Близнецы

На неделе могут возникнуть проблемы с выполнением каких-то бытовых обязанностей. Впрочем, есть вероятность, что вам просто будет лень чем-то заниматься, и вы предпочтете не хлопотать по дому, а отдыхать и развлекаться.

Кроме того, вам, возможно, не придутся по вкусу какие-то планы мужа, а потому вы схитрите, чтобы не следовать его замыслам.

Не исключен и визит родственников, которых вы не приглашали. А еще вам, скорее всего, предстоит каким-то образом побаловать ребенка.

Маленькие Близнецычасто будут навязывать какие-то свои решения и «хочу» не только сверстникам, но и родителям, а также тем посторонним взрослым, с которыми окажутся в одном пространстве.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:26.

Рак

На неделе вам, возможно, придется отложить реализацию каких-то намерений, связанных с семьей; скорее всего, на первый план выйдет что-то более актуальное.

Кроме того, вам, вероятно, предстоит проявить строгость, чтобы закрыть какой-то неприятный для вас вопрос, касающийся воспитания ребенка и одновременно взаимоотношений с мужем.

И хотя не исключено, что вы потом будете ругать себя за резкость и жесткость, результат окажется именно таким, как вам и хотелось.

Маленькие Ракипозитивно повлияют на отношения между родителями и попутно сделают из происходящего выводы, которые впоследствии не раз используют уже в собственной личной жизни.

Удачные дни:26.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Лев

На неделе вы, скорее всего, будете разрешать ребенку практически все, станете оправдывать любые его шалости и поощрять каждую его эскападу.

Такие безнаказанность и вседозволенность могут привести к тому, что чадо вмешается в ваши взаимоотношения с мужем и спровоцирует либо конфликт, либо весьма неловкую ситуацию.

Так что не стоит давать отпрыску полный карт-бланш, знайте меру в выражении своей любви к нему. Кроме того, в выходные постарайтесь не привлекать благоверного к тому, с чем можете справиться самостоятельно.

Маленьким Львампотребуется повышенное внимание родителей и одобрение всех их поступков, им будет крайне важно ощущать, что они бесконечно любимы.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:28.

Дева

На неделе какие-то ваши благие намерения могут вызвать не вполне позитивную реакцию мужа.

Не исключено, что вы, стремясь улучшить взаимоотношения с ним и вывести брак на следующий уровень, забудете о каких-то характерных особенностях благоверного и сделаете то, чего он никогда не одобрял.

Учитывайте его нрав и привычки. Кроме того, есть вероятность, что вы откажете ребенку в осуществлении какого-то желания, так как вам покажется, что чадо прекрасно обойдется и без этого.

Ваша маленькая Деваможет попасть под влияние харизматичного сверстника и за компанию с ним как-то набедокурить. Отслеживайте, с кем общается ребенок и чем он занимается вместе со своими товарищами по играм.

Удачные дни:25.

Неудачные дни:26, 27.

Весы

На неделе вы, скорее всего, будете с удовольствием выполнять желания ребенка, в игровой манере чему-то его научите, побываете с ним в каком-то развлекательном заведении и, возможно, предпримете нечто такое, что позитивно отразится на его будущем.

А вот с мужем не исключены перманентные конфликты из-за быта, каких-то догматичных родственников и из-за регулярных попыток благоверного заставить вас следовать правилам, которых вы не понимаете или которые крайне для вас неудобны.

Маленькие Весымогут взять пример с кого-то не вполне воспитанного или не совсем адекватного. Так что есть вероятность, что вам придется избавлять чадо от всего наносного и пресекать его общение с плохо влияющим на него индивидом.

Удачные дни:28.

Неудачные дни:29.

Скорпион

На неделе ваш муж может сделать вам несколько подарков — и весьма полезных в хозяйстве, и для души.

Не исключено, что одно из его подношений будет связано с какой-то поездкой или с посещением заведения, в которое вы давно хотели попасть.

Кроме того, вам с благоверным предстоит заключить какое-то важное соглашение, которое еще долго будет влиять на супружеские отношения. А вот с ребенком вы, скорее всего, в какой-то ситуации поступите гораздо суровее, чем он заслуживает.

Маленькие Скорпионы, чего-то требуя от родителей, могут повести себя не вполне адекватно. Возможно, вам придется пойти на поводу у чада, чтобы прекратить его истерику или прервать череду вредительских поступков.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:23, 27.

Стрелец

На неделе вы можете спровоцировать конфликт с мужем, совершив какой-то весьма нерациональный поступок, например потратив на удовольствия деньги, которые были им отложены на какую-то важную цель.

Кроме того, есть вероятность, что в данный период ребенок будет из вас буквально «вить веревки», и вы не сможете ему отказать в том, что ранее упорно запрещали, так как считали это категорическим табу в поведении детей.

А еще вы, возможно, переложите на благоверного какие-то свои обязанности.

Маленькие Стрельцымогут попасть под влияние того, кто, как им покажется, в состоянии научить их чему-то интересному. Отслеживайте, чем «засоряют мозги» вашему чаду, так как пользы от полученных им знаний и умений точно не будет.

Удачные дни:23, 24.

Неудачные дни:25.

Козерог

На неделе у вас, скорее всего, появится какая-то новая возможность, воспользовавшись которой вы сможете сделать брак гармоничнее, а семейное благополучие более стабильным.

Кроме того, есть вероятность, что ваш ребенок, сам того не осознавая, чему-то вас научит, заставив задуматься о чем-то таком, что раньше никогда не становилось ни предметом вашего интереса, ни поводом для размышлений.

А еще не исключены какие-то важные приобретения для дома.

Маленькие Козерогимогут стать объектом чьей-то щедрой опеки. Возможно, вашего ребенка возьмет под крыло кто-то из ваших подруг и будет его не только баловать всякими приятностями, но и чему-то учить.

Удачные дни:24, 25, 28.

Неудачные дни:23.

Водолей

На неделе вы, скорее всего, после долгих размышлений признаете, что какие-то приписываемые вами мужу недостатки не так уж и ужасны и что с ними вполне можно мириться, если не заострять на них внимание.

Это пойдет на пользу и взаимоотношениям с благоверным, и браку вообще.

Кроме того, вы, возможно, сделаете для супруга что-то такое, в чем достаточно долго ему отказывали. А вот с ребенком вы будете менее лояльны, и ваше доброе отношение ему придется постоянно заслуживать.

Маленькие Водолеимогут столкнуться с трудностями в каких-то своих детских делах и в общении со сверстниками. Однако при этом в происходящее лучше не вмешиваться: ваш ребенок должен сам справиться со всеми своими проблемами.

Удачные дни:28.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы

На неделе не исключены многочисленные ссоры с мужем. Скорее всего, основная масса конфликтов будет возникать из-за денег, из-за нерационального и непонятного вам поведения благоверного, из-за его вмешательства в те ваши дела, которые, как вы считаете, его совершенно не касаются.

Не заводитесь по пустякам и не провоцируйте раздоры, иначе доведете брак до кризиса.

Кроме того, в данный период не стоит вмешиваться во взаимоотношения ребенка с его друзьями.

Маленьким Рыбамбудет сложно справиться с какой-то поставленной перед ними задачей, однако чей-то позитивный пример зарядит их оптимизмом и добавит им упорства, а потому положительный результат детки этого знака все же получат.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:25.