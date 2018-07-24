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Британец раскрыл трюк для привлечения девушек
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«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Одинокий британец под ником @human_dis4ster нашел необычный способ для привлечения внимания девушек в Tinder. Мужчина поделился советом на своей странице в Twitter.
Пользователь сервиса для знакомств описал свой способ успеха: он загружает фотографии профиля вверх ногами, что вынуждает девушек переворачивать смартфон.
По мнению британца, когда они видят его лицо и моментально «осознают уродливость», то сразу же захотят поскорее сделать свайп влево — провести пальцем в горизонтальном направлении, что означает отказ от знакомства. Однако телефон будет перевернут, поэтому девушки неосознанно будут делать свайп вправо, то есть признаваться в симпатии к пользователю.
Твит @human_dis4ster быстро получил вирусную популярность: за два дня им поделились более 60 тысяч раз. Подписчики похвалили британца за гениальную идею и пообещали испробовать хитрый трюк на своем аккаунте. «Это такое сумасшествие, что может сработать», — уверен один из комментаторов.
В феврале в сети прославился мужчина, который создал презентацию о самом себе в Power Point, а затем опубликовал ее на странице в Tinder.
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