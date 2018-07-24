Секреты удачного первого свидания

Мужчина, наконец-то набравшийся смелости и пригласивший девушку на свидание, наверняка не хочет, чтобы рандеву стало последним. Как не провалить первое свидание? Эти советы обязательно помогут добиться второй встречи.

1. Быть нормальным. Не стоит вести себя экстравагантно или неестественно, задавать очень серьёзные вопросы и выпытывать у девушки подробности её отношений с мужчинами.

2. Не опаздывать. Если мужчина позволяет себе задержаться, то девушка, скорее всего, решит, что она не особо важна для него. Если нет возможности прийти вовремя, то лучше предупредить об опоздании.

3. Подобрать одежду. Девушка тщательно подготовится к свиданию и выберет удачный наряд. Почему бы и мужчине не найти что-то более подходящее, чем заношенные джинсы и несвежую футболку? Не лишней будет и хорошая обувь, на неё дамы обращают внимание очень часто.

4. Спланировать свидание. Пафосные и шумные заведения — не самый оптимальный вариант. Куда выгоднее отправиться в небольшой ресторанчик, где будет уютно и тихо. Есть смысл запланировать и прогулку или другую активность, чтобы разбавить беседы действиями.