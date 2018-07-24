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Тест на амбидекстрию
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Тест на амбидекстрию 

Рамблер 1 час назад
Кто такой амбидекстр и с чем его едят?
Амбидекстрия — это способность выполнять любые действия обеими руками одинаково хорошо. Чаще всего у амбидекстров в равной степени развиты оба полушария мозга. Амбидекстрия может также характеризовать вас как личность. Если у вас есть задатки во владении двумя руками, то можно сказать, что вы творческий человек и некоторые задачи вам даются легче, чем другим.
К примеру, Леонардо да Винчи и Мирей Матье — амбидекстры. Доктор Хауз — выдуманный персонаж, но он тоже амбидекстр.
Также у амбидекстров хорошо развито шестое чувство. Но это не значит, что у них отсутствует логика. Наоборот, им свойственно выстраивать правильные логические цепочки и руководствоваться верно принятыми решениями.
Попробуйте пройти этот тест и узнайте, есть ли у вас задатки к амбидекстрии. Вполне возможно, вы просто не знаете о своих скрытых талантах.
Женский форум1
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