Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу

27 июля произойдет полное лунное затмение, которое продлится почти четыре часа. Спутник полностью войдет в тень планеты, отчего приобретет багрово-красный оттенок.

Однако, как пояснил «МИР 24» известный астролог Павел Глоба , этот день более опасен в связи с великим противостоянием Марса, которое бывает перед войнами.

«Такое же великое противостояние Марса, не связанное с затмением, было в 2003 году, в 1939 году. Просто полное лунное затмение 27 июля — кстати, самое длительное в 21 веке — совпадает с великим противостоянием день в день. Правда, противостояние будет рано утром, а затмение, по московскому времени, поздно вечером», — заявил астролог.

Само по себе лунное затмение, как и все аналогичные явления, может привести к обострению психических и соматических заболеваний. В этот день возможны и прочие фатальные события.

«То, что начинается в это затмение, может продлиться всерьез и надолго, поэтому нужно быть очень осторожными, особенно тем людям, которые страдают хроническими болезнями. Вспышка или обострение хронического заболевания в этот день может обернуться очень серьезными последствиями. Нервных, психических заболеваний это тоже касается. Нужно не поддаваться внешним воздействиям, быть осторожными на дороге и соблюдать максимум внимательности в контактах, потому что возможны провокации на скандалы и эмоциональные всплески», — рекомендует эксперт.

Помимо повышенного во время затмения риска аварий и катастроф, в которых будет доминировать человеческий фактор, есть и прочие — чисто «марсианские» — угрозы.

«Марс не зря был назван богом войны. Действительно, многие войны, к большому сожалению, совпадают с великим противостоянием Марса. В этот день, утром, Марс сближается с Землей и виден у нас на небе как очень яркая красная звезда. Возможны неконтролируемые вспышки ярости, потребность активно и отчаянно решать проблемы. Поэтому надо держать себя в руках и все контролировать. Но предупрежден — значит, вооружен. Если знать все это заранее, можно этому противостоять и не позволять, выражаясь фигурально, вырваться своим демонам наружу из подсознания. Я говорю про темные стороны психики, человеческой натуры — ни в каких других демонов я не верю. Лучше всего эту тему иллюстрирует знаменитый офорт «Сон разума рождает чудовищ» Франсиско Гойи — прямо заставка для нынешнего затмения. Но если мы хотим снизить фактор риска и будем контролировать демонов в нашем подсознании, они не вылезут из нас», — поясняет астролог.

Одним словом, если заранее подготовиться к этим событиям и предпринять превентивные меры, тяжких последствий удастся избежать, уточняет Павел Глоба.

«В нашем мире все взаимосвязано. Мы связаны с космическими циклами, которые мало изучаем, но это вовсе не избавляет нас от ответственности за возможные последствия. Можно противостоять? Можно! Только надо, повторюсь, предпринимать меры безопасности заранее, как при приближающемся урагане, только здесь эти ураганы вылезут из подсознания. Это не столько природный катаклизм, сколько человеческий фактор, способный спровоцировать разные катастрофы рукотворного характера, который будет очень силен. Если это произойдет, мы сами будем дураками и сами будем виноваты. Но все преодолимо»,

— говорит собеседник «МИР 24».

При этом Павел Глоба отметил: время затмения наступает примерно за сутки-двое до 27 июля и будет продолжаться еще в течение двух-трех дней после, а последствия этого астрологического события и его далекие отголоски, как круги от камня, брошенного в воду, будут проявляться еще месяц.

То же касается и великого противостояния Марса. «Смотрите, в 2003 году противостояние было в августе, а операция США на Ближнем Востоке началась заранее. В 1939 году великое противостояние Марса было в мае или июне, а Вторая мировая война началась в сентябре. События где-то рядом, все-таки это медленное сближение орбит Марса и Земли. Марс и Земля в этот момент просто ближе всего друг к другу», — говорит астролог.

Из чего, кстати, напрашивается вывод: коль скоро планеты во время противостояния максимально близки, теоретически, если бы марсиане существовали, именно в этот период им было бы удобнее всего навестить землян.

«Если представить, что марсиане существуют — хотя вряд ли, конечно, естественно, их нет — ОНИ увидели бы Землю очень яркой звездой. Да-да, и «доехать» к нам было бы ближе всего именно в это время, это точно (смеется). Поэтому в фантастических фильмах экспедиции на Марс всегда посылаются в великое противостояние — ближе лететь. Но я в марсиан не верю», — подытожил астролог.