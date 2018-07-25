Бедность — не порок: как выглядеть достойно

Некоторые люди не понимают, что даже не имея за душой ничего, можно так организовать свою жизнь, что она будет намного ярче и богаче (духовно, в первую очередь), чем у тех, кто не привык считать купюры в своем кошельке.

Они искренне удивятся и начнут жаловаться, что без денег можно и не рассчитывать на хорошее отношение окружающих или на какие-либо перспективные перемены. Так что же такое бедность — порок или все же преимущество? Можно ли обратить себе во благо постоянную нехватку денежных средств и другие ограничения? Разбираемся вместе!

Как утверждают психологи, бедность — не отсутствие монет в кошельке, а, скорее, состояние вашей души, когда вы настолько зациклены на финансах, что ничего не замечаете вокруг. Соответственно, вместо того, чтобы брать все в свои руки и попытаться любую сложную ситуацию обратить в свою пользу, вы начинаете жалеть себя и искать виноватых. Увы, но кроме стресса и потери интереса к жизни вам это ничего не даст. Рассказываем, с чего начать.

Расстановка приоритетов

Что ни говори, а человек, стесненный в средствах, действительно привык экономить на себе и своих мечтах. Однако даже в таких суровых реалиях можно научиться находить маленькие радости. Тут вопрос лишь правильной расстановки приоритетов. Кому-то, например, для ощущения счастья, необходимо хотя бы раз в месяц баловать себя обновкой, другому — знать, что, хотя бы раз в год он обязательно сможет отправиться в путешествие, третьему — иметь возможность посещать театры и концерты любимых исполнителей. Почему нет? Главное понять, что именно для вас важно и ради чего вы готовы отказаться (или отложить на какой-то срок), чтобы исполнить свою мечту.

Грамотная экономия

Стремление урвать — это не о бедности, а, скорее, о неумении грамотно распоряжаться своим бюджетом. Поэтому, если вам с детства внушали, что все достается тяжелым трудом, то вы волей-неволей будете выискивать интересные предложения, акции и скидки. Вот только не стоит сразу же все это нести к кассе. Побродите по магазину и подумайте лишний раз, действительно ли вам это нужно или вы просто не устояли перед заветной табличкой «Sale»?

Стремление к лучшему

Перфекционизм — это не занудство, как считают многие, а стремление к идеалу в любых сферах жизни. «И так сойдет» — это не тот девиз, которому стоит следовать. Не останавливайтесь на достигнутом, ежедневно совершайте маленькие подвиги и вдохновляйте других своими победами. Это действительно мотивирует и помогает идти вперед.

Умение получать удовольствие «здесь и сейчас»

Ну нет у вас подушки безопасности — ничего страшного! Точнее, финансисты, конечно, советуют все же попытаться приучить себя откладывать на будущее, но, если вы не умеете копить или вам просто-напросто не с чего делать такие «заначки», тогда просто выдохните. И пускай ваши родственники вздыхают, что вы «непрактичны и толк из вас уже точно не выйдет», научитесь получать радость от жизни и удовольствие от тех мелочей, которые вас окружают. Ищите позитив во всем, и вы увидите, что для счастья, по сути, нужно не так уж и много.

Оценка своих возможностей

Даже если вы не любите заниматься подсчетом собственных накоплений (а чего там считать, если их по сути и нет), то все рано вы должны понимать, сколько средств у вас есть на данный момент и что вы можете себе позволить в первую очередь. Например, вы разрываетесь между желанием купить себе обновку, порадовать маму чем-то приятным или, наконец, обновить что-то в интерьере. Примените то, что называется здоровым планированием и трезво оцените свои возможности. Скажем, интерьер еще очень даже ничего, а вот маму или себя почему бы и не побаловать.