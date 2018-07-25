Мужской взгляд: «Я трепетно и подобострастно ее любил»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Со своей бывшей я прожил 28 лет. И все-таки вынужден был развестись. Вот моя история большой, но так и не сложившейся любви.

Я рос безотцовщиной с 10 лет. Жили вместе с братишкой и матерью в коммуналке. Мать старалась как могла, чтобы нас прокормить, работала на авиазаводе, часто задерживалась допоздна. Мне было 20, когда мама умерла от онкологии. Это были самые трудные и запоминающиеся моменты моей молодости. Предчувствуя свой исход, мать успела пристроить младшенького в суворовское. А я уже учился на 3 курсе местного университета. Перед смертью мы с матерью вели задушевные беседы. Так я узнал, что в своих недолгих семейных отношениях она успела сделать девять абортов. После ее смерти доктор пояснил, что этот факт повлиял на ее здоровье.

Мы с братишкой, которому было на момент смерти мамы 16 лет, остались на этом белом свете совершенно одни. После тех событий я решил для себя твердо две вещи: женщин всегда надо жалеть, я никогда не допущу, чтоб моя женщина сделала аборт. Обе клятвы сыграли со мной злую шутку по прошествии долгих лет.

В наследство от матери мне досталась квартира, а у младшего была заранее проторенная карьера военного. Надо сказать, что из-за аскетичных условий я рос щуплым и робким пацаном, к тому же очкариком. С девочками сильно комплексовал. А тут вдруг стал знатным женихом с квартирой и без свекров. Со своей будущей женой я встречался два года. Первый год отношения были чисто платоническими, со второго мы уже начали жить вместе. Мы жили так же «счастливо», как кошка с собакой. Свою успешную карьеру делал вопреки ей. Сейчас могу честно сказать, что она выходила за меня замуж, потому что так полагалось делать любой девушке в 24-25 лет, уже завязшей в двухлетнем быту со своим сожителем. Особенно если он обладал такой роскошью, как квартира.

Я трепетно и даже подобострастно ее любил. Всегда первым мирился, но это не помогало. Теперь я понимаю, что женщинам жить с нелюбимым мужчиной — это каторга. В первые пять лет меня «колбасило» от ее поступков, следующие 10 лет — утомляло, затем начало просто раздражать, а после 20 лет — бесило.

Мы с большими проблемами развелись и поделили имущество. Но самое важное было дальше. Как из рога изобилия посыпались подробности о ее жизни со мной. Я узнал, что у нее было два аборта. Как вы можете догадываться, беременна она была не от меня. И эта новость, пожалуй, самая худшая после смерти матери. Меня она поначалу чуть не надломила.

Все мелкие гадости были дорожной пылью на фоне этого большого предательства от любимого человека. После смерти матери у меня развился синдром «потери близкого человека». Кто проходил это по жизни, тот меня поймет. Этим она нещадно пользовалась, часто спекулируя при скандалах фразой: «Давай разведемся».

Сейчас мне уже 60. Был успешен, имею два высших образования. Много что успел как мужчина (дом, деревья, сын). Мой друг сказал как-то, что я свою жизнь «ПР**РАЛ».