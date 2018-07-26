Тайна последней цифры вашего года рождения

По древнекитайскому календарю каждый год Земля находится во власти одной из стихий: Огня, Воды, Воздуха, Земли, Дерева или Металла. Астрологи считают, что каждая стихия накладывает мощный отпечаток на характер и судьбу человека, и зашифрована она в последней цифре года рождения.

Последняя цифра вашего года рождения 0 или 1. Ваша стихия — Металл. Направление — запад. Цвет — белый. Сезон — осень.

«Люди металла» знают, чего хотят. Им важно признание со стороны окружающих, но в любой ситуации они готовы отстаивать свою точку зрения. У них нет страха перед одиночеством, они способны выживать в достаточно сложных условиях. У них высокие требования и к себе, и к окружающим. «Металлические» люди тяготеют к деньгам и власти, а иногда к роскошной жизни.

Последняя цифра 2 или 3. Ваша стихия — Вода. Направление — север. Цвет — черный. Сезон — зима.

«Представители воды» часто плывут по течению и часто зависимы от чужого мнения. Они коммуникабельны, обладают развитой интуицией, поэтому успешны на дипломатическом поприще и помогающих профессиях. «Водяные» люди склонны манипулировать другими, скрытны и бывают неискренни в личных отношениях.

Последняя цифра 4 или 5. Ваша стихия — Дерево. Направление — восток. Цвет — зеленый. Сезон — весна.

«Деревянные» люди открыты миру и часто щедры до расточительности. Они трудолюбивы и берут на себя больше задач, чем могут справиться. Их креативность и дар убеждения помогают быть успешными практически в любой сфере. Люди этой стихии — надежные друзья и идеальные командные игроки, но им надо прилагать усилия, чтобы не впасть в зависимость от окружающих.

Последняя цифра 6 или 7. Ваша стихия — Огонь. Направление — юг. Цвет — красный. Сезон — лето.

«Огненные» люди энергичны, всегда в поиске новизны и склонны добиваться своего любыми путями. Из них получаются хорошие руководители, благодаря интеллекту и харизматичности. Они могут быть несдержанны вплоть до агрессии. Людей огня тяготит одиночество, однако в общении они часто крайне эгоистичны и не считаются с чужим мнением.

Последняя цифра 8 или 9. Ваша стихия — Земля. Направление — центр. Цвет — желтый. Сезон — межсезонье.

Люди «земли» заботливы по отношению к близким, и при этом сами сильно нуждаются в любви. Склонны даже в дружбе искать выгоду. Развитая интуиция позволяет им разглядеть широкие перспективы в любом деле, но отсутствие авантюризма препятствует высоким достижениям. Тяготеют к тотальному контролю, и любая неопределенность не просто выбивает их из колеи, но может стать причиной депрессии или навязчивых