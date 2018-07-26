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Чего стоит боятся: астролог — о лунном затмении
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Чего стоит боятся: астролог — о лунном затмении 

WDay.ru 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Алексей Фандеев рассказал Wday.ru, чего стоит бояться, опасаться и ждать в день, когда луна станет «кровавой».

Алексей Фандеев, астролог:

— Полное лунное затмение состоится 27 июля в 5-м градусе Водолея. Оно начнется в 22:30 по московскому времени, будет длиться 103 минуты и станет самым длинным в XXI веке. Лунные затмения всегда приходятся на полнолуние и сопровождаются некой эмоциональной разрядкой. Причем далеко не всегда положительной.
Это затмение будет как некий перекресток судьбы для многих знаков зодиака. Особенно это касается Водолея, Льва, Скорпиона и Тельца — самых эмоциональных в астрологическом созвездии.
Основные темы, которые придется пересмотреть или уделить внимание будут связаны с личными отношениями, семьей, свободой и творчеством. А все потому, что Луна будет в напряженных аспектах с Марсом, влияющим на наши поступки, и Ураном, отвечающим за свободу. Также в этот период многими людьми овладеет сильное желание освободиться от чего-то. Контролировать эмоции станет крайне нелегко.
Стоит быть готовыми и к тому, что многим людям «прилетит» возврат за прошлые поступки, о которых они могли забыть. Вселенная все возвращает.

Негативный аспект полнолуния

Поскольку Уран будет будорожить психику и сознание, а ретроградный Марс — толкать на необдуманные поступки, всеми силами сохраняйте спокойствие. Не идите на поводу эмоций, не раздражайтесь. В любых спорах и конфликтах советую отступить и промолчать, поскольку все поступки в это время имеют эффект необратимости. Если не можете успокоиться, займитесь спортом в конце концов. Также не рекомендую планировать ничего важного (операции, переговоры, поездки, ответственные решения).
Многим «прилетит» возврат за прошлые поступки, о которых они могли забыть. Вселенная все возвращает!

Что хорошего произойдет?

Стоит подчеркнуть, что Сатурн, являющийся планетой кармы, в этот период будет иметь положительные аспекты. Люди, которые проявляли терпение и мудрость на протяжении достаточного времени своей жизни, почувствуют наконец творческое озарение. А еще их может ждать долгожданная встреча, которая переведет судьбу на новый положительный уровень.
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