Мужской взгляд: «Родители предложили нам убраться из квартиры»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Большинство из тех, кто рос в советские годы, с детства усвоили понимание необходимости труда. Однако по прошествии пары десятков лет понятие совести отодвинулось у части людей на дальний план. Приобретая недвижимость, мы с супругой и предположить не могли, что самыми предприимчивыми людьми окажутся наши родители.

Для детей мама и папа являются символами чистоты, заботы и любви, но так оказывается не всегда. Примерно с 17 лет мы с моей избранницей начали самостоятельную жизнь. Все как у многих: институт, подработки, диплом, первая работа и приобретение хоть и небольших, зато своих квартир. Вот уже более 8 лет мы живем душа в душу, воспитываем прелестную дочурку, а также не забываем ежемесячно платить алименты ребенку от другого брака.

Вероятно, наша ранняя самостоятельность не давала покоя нашим родителям. Казалось бы, они должны были только радоваться за детей, но в жизни вышло не так. Брат жены, который в 30 лет ничего не закончил самостоятельно, по мнению тещи тоже должен был иметь свое жилье. Поэтому супруге было предложено продать свою квартиру и помочь брату с деньгами. Взамен родители переписали на жену свою трешку на первом этаже стоимостью чуть более 1,8 млн Доброта не позволила нам, двум взрослым людям, работающим на руководящих постах долгие годы, заподозрить подвох. А зря! Через пару лет после аферы, теща, устроив грандиозный скандал, предложила нам с женой убираться из ее квартиры. Вдобавок ко всему нам было сказано, что нашего здесь ничего нет. Являясь по документам владельцами этой трешки, по факту мы можем владеть ею только после выписки многочисленных родственников через суд.

Благо наше воспитание не позволяет нам этого сделать. Мы приняли совместное решение дожидаться освобождения квартиры естественным путем. Живем в настоящий момент в съемном жилье, а любовь к друг другу позволяет не видеть проблем.

С моим жильем 30 лет назад все было еще проще. Я уехал учиться в другой город, а мои родители, под предлогом экономии на оплате услуг ЖКХ, попросили меня прислать справку о регистрации в общежитии. Что я без задней мысли и сделал. Получив вожделенный документ, мои родители оперативно приватизировали квартиру на двоих, а затем ее продали для улучшения своей жилплощади.

Когда в возрасте чуть более 20 лет я вернулся в отчий дом, родители сказали, что обо мне теперь позаботится государство. Вот такая иногда бывает родительская любовь.