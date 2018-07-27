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Лето в офисе, или Как не сойти с ума без отпуска
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Лето в офисе, или Как не сойти с ума без отпуска 

Anews 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Лето считается порой отпусков, но не у каждого офисного служащего получается уйти на отдых. Таким работникам приходится терпеть невыносимую жару в душных кабинетах, что сильно сказывается на производительности и самочувствии человека.
Эксперты решили помочь советами о том, как пережить лето без отпуска.

Аквапарк

Отдых в аквапарке больше всего напоминает настоящий отпуск, ведь многие такие заведения предлагают своим посетителям понежиться под солнцем. Искусственные волны могут подарить ощущение отдыха на пляже, а катание на горках поднимет настроение.

Бассейн

Чаще всего люди отдыхают в приморских городах, где доступно искупаться в море и позагорать. Если нет возможности уехать на пляж, можно заменить отдых у воды бассейном, а позагорать реально и на балконе.

Музеи

Многие туристы предпочитают посещения музеев и галерей, чтобы лучше понять культуру страны. Но и те, кто не уехал из родного города, таким образом могут узнать свой населенный пункт получше. В больших городах происходит масса событий, которые помогут разнообразить скучное лето без отдыха.

Кафе

Чтобы приятно скрасить будни, нужно находить время для ужина в красивых заведениях, например, в кафе с открытыми террасами. Приятный вид из окна или веранды должен частично компенсировать потерю полноценного путешествия.

Дача

Всем, кто остался без отпуска, нужно стремиться покинуть город на выходные, уехав на дачу. Если же загородного участка нет, можно воспользоваться услугами баз отдыха, которые расположены ближе к природе.
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