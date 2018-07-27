Как определить психопата

Далеко не каждый человек признает, что у него есть проблемы с психикой, даже самому себе. Эти признаки говорят о том, что вы, возможно, психопат.

1. Поздний отход ко сну. В 2013 году австралийские учёные из сиднейского университета доказали, что люди, более активные ночью, склонны к психопатии и нарциссизму.

2. Отсутствие стыда. Если вместо того, чтобы испытать чувства стыда, вы перекладываете ответственность за свои поступки на других, то, вероятно, в большей степени готовы к преступлениям, чем другие.

3. Неспособность к эмпатии. Эта особенность объясняется тем, что участки мозга, отвечающие за сопереживание другим людям, у психопатов отключены.

4. Мания величия. Есть исследования, говорящие, что манию величия испытывают примерно 6 процентов людей, причём мужчин среди них больше, чем женщин. Мания величия часто свидетельствует в пользу наличия психопатии.

5. Патологическая лживость. Психопаты не прочь использовать ложь для манипулирования окружающими ради собственной выгоды. Многие психопаты выдумывают для себя собственный мир и настойчиво пытаются убедить окружающих в его реальности.