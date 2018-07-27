Женский пикап — правила съема мужчин

Как без проблем заводить многовариантные отношения с любым мужчиной? Прежде всего, усвоить некоторые правила и принципы пикапа.

Для тех, кто не обременен мечтами о принце, который сам постучит в двери и тех, кто не помешан на принципах скромности, много лет существует понятие женского пикапа. От мужского, он отличается тем, что девушки не знакомятся с мужчинами. Они лишь создают условия для того, чтобы сильный мира сего сам проявил желание познакомиться. Женский пикап это скорее не способ завести отношения, а создание многовариантности любых отношений. Потому, что охотница, в отличие от жертвы, всегда удерживает психологическую инициативу. Она всегда ведет в отношениях, даже тогда, когда внешне сохраняет абсолютное бездействие.

Мужчин интуитивно привлекает возможность быть избранным. Однако ведя осторожную игру, важно не ошибиться и по неопытности не казаться искушенной роковой мадам.

Где пикапить

Для тех, кто поставил перед собой задачу познакомиться с обычным среднестатистическим мужчиной — место не имеет особого значения. А вот для тех, чья цель — олигарх высшего эшелона или олигарх-лайт, место имеет принципиальное значение. Это должно быть то место, где потенциальная жертва не ожидает нападения. Вагон бизнес-класса в поезде, дорогой фитнес-центр, автосалон марки премиум-класса. Здесь привлечь мужское внимание будет несложно благодаря очевидным темам для беседы и отсутствию большого количества конкуренток. Чего, например, не скажешь о таких утопических местах как ночные клубы, особняки на Рублевке и прочих местах скопления охотниц. И, кстати дополнительный бонус оттачивания мастерства пикапа с представителями самой состоятельной прослойки социума заключается в том, что успешно окучив олигарха, девушка без проблем сможет также удачно познакомиться с любым представителем обладающим меньшим состоянием.

Внешний вид

Если цель женщины — 100% успешный пикап с последующим попаданием в сердце мужчины, то внешний вид имеет огромное значение. Подбирая гардероб, отдаем предпочтение милому образу. Невысокая шпилька, прилегающий наряд, небольшое декольте. Один или пара выразительных аксессуаров. Кстати, вот, что говорит по поводу внешнего вида известный столичный владелец агентства VIP знакомств, Петр Листерман : «Девушка должна быть мечтой! При первом знакомстве с бизнесменом девушке лучше одеться скромно. В ее гардеробе не должны присутствовать лоховские цвета — белый, розовый, красный».

Визуальный контакт

Для того, чтобы завязать разговор, сначала необходим зрительный контакт. Для этого находим глазами жертву, пару раз задерживаемся на нем взглядом. А когда мужчина это замечает — отводим взгляд. Но пытаясь обратить на себя внимание, таким образом, очень легко показаться состоятельному мужчине очередной куколкой на один вечер. По крайней мере, именно так он может к вам отнестись.

Куда более практичный и мастерский прием — «случайное» столкновение и последующий «случайный» разговор. Разумеется, тему для разговора лучше подготовить заранее, а для этого нужна максимальная наблюдательность и широкий кругозор.

По мнению психолога Курта Левина, в основе мотивации мужчины всегда лежит противоборство между «боюсь» и «хочу». Ведь даже если девушка понравилась мужчине, вероятность того, что он не станет знакомиться из-за неудачного опыта прошлых отношений, весьма велика.

Разговор

Для успешного пикапа, девушке лучше всего запомнить несколько простых правил. Пока мужчина не предложит перейти на «ты», лучше всего обращаться на «Вы». В разговоре не должны мелькать грубые слова, матерные выражения и тому подобное. Отличным вариантом будет «случайное» обнаружение у вас одинакового хобби. Неплохо по ситуации вставить в разговор пару цитат известных людей. Но самое главное — внимательно слушать собеседника. А в комплиментах, лучше восхищаться не имуществом мужчины, а им самим. Избегайте фраз: «какая у тебя классная машина». Лучше подчеркните, как мастерски он водит свой автомобиль. Для успешного пикапа, чтобы не выдать свои истинные намерения, никогда не уточняем данные о его работе, достатке или местах его отдыха. Это выдаст охотницу в женщине.

Список возможных тем для завязывания разговора предельно банален. Как утверждают специалисты из университета социальной психологии и гуманитарных наук, это могут быть совершенно простые приемы, вроде таких:

Обращение с незначительной просьбой. Просьба передать салфетку, закрыть/открыть окно, подсказать дорогу, адрес.

Ошиблась! Для знакомства иногда достаточно «обознаться» и затем смущенно извиниться.

Попросить воспользоваться телефоном. Например, вам срочно нужно позвонить, но у вас как назло разрядился телефон. Кстати также можно попросить зарядить телефон он его ноутбука, а за время пока гаджет заряжается, вполне можно выпить кофе и поболтать.

Подсесть рядом в аэропорту, пока вы «ожидаете прилетающих родственников». Тем для разговора будет более чем достаточно.

Спросить совет при покупке. Этот повод прекрасно сработает как автосалоне, в элитном бутике, где вы «выбираете галстук папе», или в магазине элитного алкоголя или изысканных сортов сыра.

«Мы встречались?» Эта фраза неплохо сработает в том случае, если вы уже наладили с жертвой зрительный контакт и после нескольких его жарких взглядов, можно будет подойти и произнести: «я вижу, вы показалось за мной. Мы раньше встречались?». Это весьма хороший способ создать у мужчины впечатление, что реальным инициатором знакомства был именно он.

Если в течение 3-х дней от мужчины не раздался звонок, то смело можно ему позвонить. Но для разговора, обязательно необходим вполне убедительный повод. Никаких «давайте выпьем кофе», или «хотела бы еще раз увидеть».

И помните, что шутка о том, что «мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж» — отнюдь не шутка.