Как распознать абьюзера и дать ему отпор

Узнайте, как избавиться от эмоционального насилия в семье и перестать быть жертвой.

Специально для «Летидора» статью подготовила Анна Яблочкина, профайлер, социальный психолог, основатель и вдохновитель проекта «Управление Общением».

Однажды ученые провели эксперимент. Он был основан на исследовании импринта — опыта и обстоятельств, отпечатанных в сознании человека как способ спасения.

Рядом с обычной лисой поместили куриные яйца, из которых начали вылупляться цыплята. Цыплята, когда родились, первым делом увидели лису и посчитали, что это их мама. Так природа устроена… Начали к ней бежать, прижиматься в ожидании тепла и защиты. Лисица, не способная бороться с инстинктом, начала цыплят есть. Потому что она — хищник. Она не могла не есть цыплят. Она же их любит!

Цыплята видели, что лисица их съедает. Но для них, в их сознании, это была их мама. И чтобы получить защиту, надо бежать к маме под крыло. Они упорно продолжали бежать именно к лисе, чтобы получить от нее защиту, поддержку. И так же упорно продолжали погибать.

Отсюда ученые сделали вывод:

то, что в нашем сознании должно защищать — часто может и съесть. Или снаружи или изнутри.

Семья — традиционно то место, где мы вроде как должны чувствовать себя защищенными, спокойными. В безопасности. В реальности семья и паспортные родственники могут стать источником опасности покруче иных врагов. Как это происходит?

Абьюзеры

Абьюзер— это тот, кто вас оскорбляет, унижает и заставляет вас делать что-то против вашей воли. Причем он это делает не на уровне привычных бытовых манипуляций, а именно через игры с вашей психикой.

Он пользуется вашей зависимостью от его внимания, зависимостью от любви, вашим хорошим отношением к людям, вашей неспособностью причинить боль другому человеку.

Например, когда вы влюблены, в здоровом традиционном состоянии, очень трудно доставить любимому человеку боль, оскорбить его, подставить, пренебречь. Готовы себя обделить, но близкому отдать. Правда же? Это так приятно…

Абьюзер же, наоборот, получает удовольствие, когда может эмоционально контролировать ваше поведение.

Самое главное для него — получить власть над вами и безнаказанно пользоваться ею.

Семья превращается в лисицу и становится идеальным местом для того, чтобы абьюзер чувствовал себя комфортно, пользовался вашей незащищенностью, своими возможностями оставаться безнаказанным.

Особенно страшно, когда абьюзерами становится родители, муж или жена.

То есть те люди, которым мы изначально максимально доверяем.

По итогу, в попытке сохранить свою безопасность и благополучие, мы становимся вот такими же цыплятами, которые сами бегут в руки лисы.

Как вычислить абьюзера

Давайте разберемся, кто такой абьюзер и чем он отличается от тех, кто просто неудачно вспылил пару раз.

Отсутствие радости в отношениях. Постоянно!

У абьюзера пассивно-агрессивное поведение ко ВСЕМ! БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! Он держит вас в недоумении: что здесь вообще приходит?

Вы поделились хорошей новостью. В ответ можете услышать:

— Делать тебе нечего. Полы бы лучше помыла.

— Целый день сидишь дома, на всем готовом с жиру бесишься.

— Куда полезла, все равно ничего не выйдет!

Рядом с эмоциональным насильником вы всегда чувствуете боль и напряжение.

Что бы ни сказали или ни сделали — никогда не хорошо.

Абьюзер будет уничтожать даже намек на удовольствие, спокойствие, радость.

Удовлетворение от результата, победы? Забудьте! Абьюзер будет убеждать, что он просто держит вас в тонусе, не дает расслабиться… По факту, за этим стоит банальная зависть к вашим достижениям. Желание остановить ваше движение, карьеру, рост, развитие.

«Сам не радуюсь жизни, и вам не позволю», — вот девиз классического абьюзера.

Отказ от личной ответственности в отношениях

Эмоциональный насильник всегда и всеми недоволен. У него все плохие. Бывший партнер, какие-то друзья или коллеги, ситуация в стране и в мире.

Он губка для негатива. Никогда ни в чем не виноват. Это все они!

Готовьтесь. Сегодня они, а завтра вы. Это модель поведения. Она не связана с вами лично. Просто абьюзер так получает удовольствие. И если вас не смущает перспектива стать мальчиком или девочкой для постоянного эмоционального битья — продолжайте отношения.

Обесценивание вашей личности

Неуважительное отношение к вашим просьбам, желаниям? Грубость и сарказм? Не-е-ет. Абьюзер не будет поступать столь очевидно.

Первое что он сделает — поступками докажет, что вы обычный, такой же как все человек, ничего из себя особенного не представляете, а значит довольствуйтесь тем, что есть. Точнее тем, что абьюзер посчитает нужным вам дать от своих щедрот.

И не смейте просить или ожидать больше или по-другому.

«Принимайте меня таким, какой я есть», — коронная фраза абьюзера.

Эмоциональный насильник всегда защищает свое поведение. Он будет говорить, что вы слишком впечатлительны, чувствительны, все вечно усложняете и раздуваете из мухи слона. Он заставит вас поверить что вы виноваты во всем. И все, что вам останется — это собирать крохи внимания с его барского стола.

Зависимые формы поведения

В каждом эмоциональном насильникеглубоко внутри находится испуганная личность, которая не знает, как ей справиться с задачами своей жизни.

Для того чтобы снять постоянное эмоциональное напряжение, абьюзер часто сам склонен к различным формам зависимости: кальяны, сигареты, алкоголь, компьютерные игры, выяснения отношений со всеми подряд — на улице, в магазинах, дома…

Насколько абьюзер зависим сам, настолько он будет стремиться сделать вас зависимым от него.

Это связанные вещи. Обращайте на это внимание. Изучайте скрытые и явные привычки людей в своем окружении, чтобы заранее понимать, что ожидать от человека в определенной жизненной ситуации.

Лицемерное поведение

Абьюзер на публике склонен изображать идиллию в отношениях. Когда такая модель поведения в семьях плотно приживается, люди начинают бояться оставаться наедине друг с другом.

Ведь в отношениях все в порядке, только когда есть кто-то третий, посторонний человек. Наблюдатель.

Отсюда потребность в постоянных тусовках, поездках, компаниях и тому подобному. Что угодно, только не дома один на один.

Привычка к отсутствию искренности, близости. Отказ от доверительных честных отношений.

Яркие формы эмоционального насилия

• контроль,

• ревность,

• желание прибрать к рукам все ваше свободное время,

• стремление ограничить ваш круг общения, лишить вас своей личной группы поддержки (друзья, родственники, коллеги),

• двойные стандарты: мне можно — тебе нельзя,

• давление и принуждение к совершению конкретных действий, в том числе и сексуального характера.

Задача эмоционального насилия — использовать все возможные варианты вашей слабости, уязвимости.

Например, разница в возрасте = разница в жизненном опыте. Тяжелая эмоциональная жизненная ситуация? Потеря близкого человека? Смена карьеры? Уволили с работы? В этот момент вы — легкая добыча для абьюзера.

Желание женщины жить с сильным, зрелым, ответственным партнером не редко притягивает доминирующего насильника — мужчину, получающего удовольствие не от ответственности за своих близких, а от безграничной власти над ними.

Тревожный сигнал для мозга:

• потеря жизненных ориентиров, смыслов,

• отсутствие желаний вообще делать что-то, работать, творить, любить,

• невозможность радоваться и поделиться своей радостью с «близким»,

• чувство горечи, боли, разочарование в себе и в других.

Это все верные признаки, что ситуацию пора давно менять!

Добровольно абьюзер не остановится. Его поведение так же, как и ремонт в квартире, можно только прекратить.

Как избавиться от эмоционального насилия мужа или жены

Для начала ответьте себе на три простых вопроса:

1. В чьих руках ресурсы? Квартиры, деньги, машины, дачи, источники дохода?

2. Готовы ли вы сами нести за себя ответственность?

3. Есть желание заняться своим образованием и развитием себя как личности?

Из ответов вы уже поняли, к чему все это…

Абьюзер не может зацепиться за всех подряд. Он всегда четко вычисляет жертву: человека слабого, уязвимого, в чем-то ленивого, безынициативного, со своими комплексами и ограничениями, страхами и постоянной попыткой переложить ответственность за свою жизнь на других.

Соответственно, чтобы выйти из дУшных объятий абьюзера, НЕ надо заниматься его воспитанием. И НЕ надо работать над отношениями с ним.

Работать надо ТОЛЬКО над собой.

Эмоциональное насилие — форма общения, построенная на наших же слабостях:

• желании найти себе внешнего хозяина, чтобы не напрягаться самому;

• перекладывании ответственности за события своей жизни («Это они так решили, пусть они и отвечают!»);

• отсутствии личной дисциплины, организованности, силы воли («Я ничего не могу сделать, это невозможно!» — повод даже не пытаться попробовать)

Самое лучшее средство от абьюзеров — самому себе стать источником силы и энергии.

А теперь конкретно и по пунктам.

1. Избавьтесь от внутреннего одиночества. Внешнее насилие и страх одиночества — это связанные вещи. Пока страх потеряться, остаться ненужным, невостребованным, брошенным будет внутри вас, вы будете притягивать абьюзеров, как магнит.

2. Научитесь быть самодостаточным, влиятельным и креативным человеком. Когда вы сами себе честно можете сказать о своих минусах, недоработках, где что не получается или не вытягиваете — исчезает предмет для насилия и повод вас дергать. Ниточки резко обрываются.

3. Станьте самому себе ресурсом. Перестаньте общаться с людьми ради денег, еды и крыши над головой. Хорошие отношения возникают, когда каждый уже научился удовлетворять свои потребности просто выживать. Отношения про котлету и карманные деньги обречены на эмоциональное насилие.

4. Научитесь зарабатывать и заботиться о себе. Это важный навык.

Принимать заботу и помощь или зависеть от нее — совершенно два разных образа жизни.

5. Позаботьтесь о саморазвитии. Получите хорошее образование, поддерживайте у себя постоянный интерес к учебе и саморазвитию.

6. Занимайтесь физическими упражнениями. Начните посещать тренировки, где можно развивать и укреплять тело. Например, тайский бокс.

7. Не забывайте про духовное развитие. Развивайте мощь души, силу мысли и волю к действиям.

Например, практики цигун, путешествия, ежедневные пробежки, занятия спортом, плавание.

Подходят любые формы преодоления себя, своей инерции и привычной лени.

8. Забудьте про страх. Тренируйте смелость действовать, начинать новое.

9. Общайтесь. Создайте свой внешний рычаг силы. Соберите свою команду друзей и единомышленников. Новое окружение (друзья, группы поддержки, социальные центры помощи жертвам насилия) даст энергию и предложит деятельную помощь.

Большинство инструментов бесплатны и абсолютно доступны. Дело за желанием, личной организованностью и дисциплиной.

Там, где есть ресурс личной силы, места для эмоционального насилия нет. Абьюзеру интересна только легкая добыча. Через регулярную тренировку себя появляется много активностей. И можно без потерь выйти из разрушающих отношений.