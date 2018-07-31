5 знаков Зодиака, которые постоянно врут

Весы

Нельзя сказать, что Весы обожают обманывать, но у них так получается: как-то само собой. Как и другие двойные знаки, они часто меняют свое мнение, поэтому то, что они говорят, может казаться им самим абсолютно искренним. Но уже через 5 минут они будут думать совсем иначе. В общем, Весы врут, но делают это непреднамеренно и, скорее всего, не со зла. Более того, они не сомневаются в том, что остальные тоже именно так и делают.

Козерог

Козероги будут честны до тех пор, пока им это выгодно. Если ложь пойдет на пользу и послужит достижению их целей или воплощению в жизнь планов амбициозного Козерога, он соврет, не моргнув глазом. В общем, будьте осторожны и лучше проверяйте, а не слепо доверяйте.

Скорпион

Скорпионы — не лгуны, они просто очень (очень!) скрытные. Представители этого знака особо никому не доверяют, кроме себя и парочки близких друзей. Иногда, для того, чтобы разгадать мысли Скорпиона, нужно обратить внимание не на то, что он вам сказал, а на то, о чем промолчал.

Водолей

Представители этого знака стараются не давать волю своим эмоциям на публике. Как и Скорпионы, они очень скрытны, поэтому вам едва ли будет легко узнать, какие страсти кипят у Водолея в душе. Этим ребятам проще сказать, что у них «все в порядке», чем объяснять, почему они находятся на грани нервного срыва. В какой-то степени, это ложь во спасение: таким образом Водолеи пытаются облегчить жизнь своим близким. Стоит ли говорить, что иногда получается только хуже…

Рыбы

Рыбы живут в своем воображаемом мире, где стада розовых единорогов скачут по радуге под музыку Вивальди. Реальный мир для этих нежных созданий слишком жесток, поэтому они постоянно пытаются сгустить краски. Рыбы не то, чтобы постоянно врут, но они очень часто приукрашивают. Им, например, очень нравится изображать из себя жертву, и многие на это чудесным образом ведутся.

Рак Главный обманщик Зодиакального круга. Врать у Раков получается легко и даже изящно: причем, окружающим и в голову не приходит заподозрить их в нечестности. Эти ребята — те еще манипуляторы, и берегитесь, если вы попались на их коварно подсунутую удочку. Кстати, Раки настолько харизматичны, что, даже поймав их на вранье, вы вряд ли порвете с ними отношения. А они в итоге красиво оправдаются и выйдут сухими из воды.