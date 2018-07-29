7 очевидных признаков, которые выдают в вас неряху

Эксперты уверяют, что неаккуратным женщинам сложнее найти любовь и построить крепкие отношения. Ведь, как правило, мужчины стараются найти хорошую хозяйку, заботливую и понимающую даму. И если вы заметили, что представители сильного пола не проявляют к вам здоровый интерес, задумайтесь, возможно в вашем характере присутствуют черты, которые свидетельствуют о том, что вы действительно неряха.

Немытая посуда и не заправленная постель — частое явление в вашем доме

Нет, если вы утром перекусили и умчались на работу, а вечером вычистили всю квартиру до блеска — это один разговор. Но если вы привыкли складывать грязную посуду в раковину и забывать о ней ровно до того момента, пока в доме не исчезнет последняя чистая чашка, то это совсем другая история, характеризующая вас не с самой лучшей стороны. И не стоит ссылаться на то, что у вас просто нет времени, скорее речь идет о нежелании и лени. Кстати, специально для тех, кому бытовые заботы в тягость, давно уже придумали посудомоечную машину и прочие гаджеты, способные облегчить жизнь.

Запыленные магнитики, сувениры и книги не приводят вас в ужас

В самих магнитиках и сувенирах нет ничего плохого, но только в том случае, если они не захламляют вашу квартиру и не становятся самым настоящим пылесборником. Еще немного и в вашу квартиру можно будет пускать археологов, чтобы они разбирали эти залежи в поисках чего-нибудь ценного. Поэтому, если вам действительно так дороги эти вещицы, тогда потрудитесь содержать их в чистоте, а еще лучше уберите куда-нибудь в закрытый шкаф или коробочку и доставайте время от времени, чтобы поностальгировать.

Вы не видите ничего плохого в том, что в холодильнике есть просроченная еда

Или вовсе ее отсутствие. Одно дело, если в вашем холодильнике завалялось несколько продуктов, срок годности которых истек на днях, и совсем другое, когда там «томится» суп, который вы готовили еще пару месяцев назад, или начатая пачка печенья, которую вы открывали еще на Рождество, ну или даже пакет сока, к которому вы не притрагивались уже полгода точно. Эксперты обращают внимание на то, что эта неряшливость может быть опасна для здоровья и призывают проводить регулярную чистку своего продовольствия.

На публике вы выглядите лучше, чем дома

Вы прихорашиваетесь лишь по случаю и, если понимаете, что вам никуда не нужно, можете неделями ходить с немытой головой, с неаккуратным маникюром (или вовсе без него), остатками косметики (и такое бывало тоже) и в помятой одежде. Психологи уверяют, что это нужно совсем себя не любить, чтобы вот так «махнуть рукой» на собственную внешность.

Вы стараетесь быть кем-то вместо того, чтобы показать себя настоящую

Вы считаете, что вас настоящую вряд ли кто-то сможет полюбить, поэтому изо всех сил пытаетесь подражать тому, кого считаете успешнее себя. Вы всегда «собираетесь» на публике и с ужасом думаете о том, что будет, если кто-то увидит, как вы себя ведете дома и какие у вас дурные манеры. Возможно, вам просто стоит поработать над собой и своими привычками, чтобы не изображать из себя невесть кого, а быть действительно интересным собеседником и притягательной женщиной.

Вы не следите за состоянием своих вещей и обуви

Маленькая дырочка или затяжка? Ну и ладно, вы не станете расстраиваться из-за таких пустяков и спокойно наденете вещь (или обувь) с дефектом. Нет, вы конечно понимаете, что встречают по одежке и внешний вид говорит о человеке гораздо больше, чем все остальное, однако в глубине души вы все же надеетесь, что никто не заметит дырявые носки или грязное пятно на подоле. Увы, но в реальности все получается с точностью до наоборот и окружающие могут не помнить, о чем вы с ними разговаривали, но вот ваш неопрятный вид они точно запомнят надолго.

Вы спокойно носите одежду не первой свежести

А точнее, если вы понимаете, что все чистое уже закончилось, а день большой стирки у вас еще впереди, тогда вы спокойно возьмете что-то из корзины для грязного белья. Но для начала убедитесь, что эта вещь еще вполне себе. Психологи утверждают, что как только вы научитесь организовывать свое время, тогда у вас просто не будет проблем с тем, что вам нечего надеть, потому что все грязное. Вы просто не будете забывать регулярно стирать и гладить одежду, а заодно позаботитесь о том, чтобы заранее подготовить базовый комплект одежды на каждый день недели. Именно так и поступают аккуратные женщины — они просто все планируют заранее.