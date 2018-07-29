Жизнь, как отпуск: 9 способов получать удовольствие от рутины

Опытная мама — о том, как перестать грезить о песчаных пляжах и начать наслаждаться повседневной жизнью.

«Летидор» продолжает делиться с читателями полезными колонками мам, воспитывающих малышей в других странах.

Лэйси Строиснер — мама трех маленьких дочек и постоянный колумнист портала Mom.me. В своем новом посте Лейси описала несколько простых способов, как привнести в нашу обыденную жизнь немного «отпускного» настроения. Мы перевели текст и публикуем его полностью.

Каждый раз, возвращаясь с отдыха, мы сталкиваемся с постотпускным синдромом из-за навалившейся будничной рутины. Стирка, глажка, счета, работа. Списки с делами, растут и не уменьшаются. В какой-то момент я задалась вопросом:

«Можем ли мы наслаждаться повседневностью?»

Разумеется, это был риторический и наивный вопрос, однако он заставил меня задуматься. Что больше всего мне нравится в нашем семейном отдыхе? (Кроме того, что во время него не надо работать, конечно).

И я пришла к выводу, что, хотя наша бытовая жизнь мало походит на каникулы, есть несколько вещей, от которых можно получать удовольствие в режиме дом-работа-дом.

Вот мой топ — 9 вещей, которые помогут скрасить серые будни.

Ищите «горные вершины» вокруг себя

Отправляясь в путешествие, мы в первую очередь предвкушаем встречу с новым, необычным местом, будь то маленький городок с богатым историческим ландшафтом, мегаполис или прибрежная деревушка с песчаным пляжем. Как здорово исследовать новые уголки, парки, дворы…

Постарайтесь посмотреть на свой родной город глазами путешественника.

Попробуйте найти несколько новых локаций, которые привнесут в вашу жизнь элемент необычности, новизны. Это может быть музей изобразительных искусств, лес, в котором можно кататься на велосипеде или даже несколько маленьких магазинчиков. И иногда выделяйте время, чтобы пойти туда, не думать о работе и не отказывать себе в удовольствии.

Попробуйте наслаждаться местом, где вы живете!

Хорошо питайтесь

Многие согласятся, что в отпуске мы питаемся гораздо лучше, чем в обычной жизни. Так, мы с мужем всегда заранее ищем кафе, которые можно посетить во время отдыха.

В «нормальной» жизни мы не придаем еде большого значения и часто перехватываем что-то лишь для того, чтобы утолить голод.

По возможности, готовьте вкусные обеды с собой. Если времени катастрофически не хватает, то забегите в любимую местную лавочку и полакомьтесь вкусной выпечкой.

Не забывайте, что еда так же важна для души, как и для тела.

Обеспечьте себе минуты покоя и уединения

Пожалуй, самая приятная часть отпуска — это время «ничегонеделанья».

Даже если вы путешествуете с детьми, в какой-то момент время замедляется: вы никуда не спешите и не боитесь опоздать на экскурсию, вы просто отдыхаете. Именно поэтому важно выделять себе немного «медленного» времени, когда приходите с работы домой, и проводить его спокойно наедине с собой.

Не забывайте уделять время семье

В суете и бешеном ритме повседневной жизни очень просто забыть о том, что с семьей надо не только сталкиваться во время завтрака и ужина, а выделять специальное время для того, чтобы провести его вместе.

Это может быть один вечер в неделю или даже час, но собираться нужно обязательно.

Пусть это будет только ваше время, в которое все члены семьи забывают про заботы и дела.

Почаще бывайте на солнце

Полоски от загара кому-то могут не нравиться, но все согласятся, что это неотъемлемая часть любого отпуска. И это замечательно: солнце полезно для нашего организма, ведь оно дает витамин D.

Проводите на солнце несколько минут в день, например, можно съесть ланч на улице или прогуляться по округе после ужина.

Время, проведенное на свежем воздухе, творит чудеса с душой и телом.

Выходите из Сети

В отпуске гораздо легче отойти от постоянного обновления ленты «Инстаграма» и рабочей почты. Все-таки это так приятно — просто наслаждаться моментом вместо постоянной проверки оповещений в телефоне или фотографирования всего вокруг, чтобы потом выложить это в Сеть.

Установите несколько правил по пользованию гаджетами дома.

Например, договоритесь выключать телефоны во время семейных ужинов или откладывайте мобильники после определенного часа.

Отключитесь и наслаждайтесь реальной жизнью!

Заработайте себе отдых

Мой муж всегда говорит эту фразу, и она продолжает меня мотивировать по сей день.

Вы должны чувствовать, что хорошо потрудились, когда ложитесь спать.

Если вы беретесь за дело, то выполняйте его хорошо и ответственно. Тогда, если представится возможность развеяться и выйти на обед или насладиться днем на природе с семьей, вы сможете разрешить себе сделать это и не будете впоследствии ругать себя. Потому что вы заслужили отдых.

«За ваше здоровье!»

У меня есть секрет. Каждый раз, когда мы с семьей отправляемся в отпуск, я пью гораздо больше алкоголя, чем обычно. Однако при том, что это отличается от моего обычного поведения, я чувствую себя шикарно.

Нет, я не сошла с ума. Просто иногда нужно позволить себе насладиться бокалом пива или любимого коктейля.

Не нервничайте по пустякам

В обычной жизни мы часто выходим из себя от мелких оплошностей других людей.

Бытовые мелочи, которые ваш супруг делает «неправильно», пост друга на «Фейсбуке» или выражение лица, которое было у соседа, когда он здоровался с вами.

На самом деле, все это абсолютно не важно.

Советую в таких случаях поступать, как поет Эльза из мультфильма «Холодное сердце» — отпускать ситуацию (речь идет о песне «Let it go», саундтреке к мультфильму — Прим. ред.).