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Какие сны могут говорить о нездоровой психике
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Какие сны могут говорить о нездоровой психике 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Когда-то люди были уверены, что сны — это некий мостик между этим миром и загробным. Снам предавалось мистическое значение, существовали даже профессии толкователей снов. Но с развитием науки все изменилось.
Сегодня американский психофизиолог Стивен Лаберж и социолог Говард Рейнгольд в книге «Исследование мира осознанных сновидений» утверждают, что снами можно управлять и получать от этого удовольствие. Пока научным миром это не подтверждено.
Заняться изучением снов на научной основе стало возможным после того, как в начале XX века была изобретена электронная лампа-усилитель, позволившая производить измерения головного мозга во время сна. Тогда-то немецкий нейропсихиатр Ханс Бергер зафиксировал известный теперь во всем мире «альфа-ритм», свидетельствующий о состоянии расслабления во время сна. А продолжившие эти исследования ученые Гарвардского университета установили, что сны мы видим только в, так называемой, поверхностной стадии сна. И главным объектом интереса были образы, которые видит человек.
На эту тему есть масса ученых работ, начиная от Фрейда и Юнга и заканчивая современными исследованиями. Сегодня, к примеру, есть научно не подтвержденная теория о том, что цветные сны видят только больные шизофренией или близкие к этому состоянию. Ученые из университета Сан-Антонио в штате Техас вообще утверждают, что яркие цветные сновидения характерны только для пациентов психиатрических клиник. Однако это не так.
В США под руководством профессора Бравина Стента был проведен эксперимент с тремя группами добровольцев. Первую составили больные шизофренией, вторую — те, кто обладал признаками этой болезни по наследству, а третью — психически здоровые люди. Возраст испытуемых — от 25 до 47 лет. Специалисты наблюдали за членами групп в течение года, регистрируя активность мозга, качество, яркость, цветность, сюжетность изображений. Выяснилось, что в 20 раз чаще и больше цветные сны, но в виде кошмаров, видели именно шизофреники. Реже, но все же их видели и здоровые люди.
А вот что действительно заинтересовало ученых, так это сюжетность сновидений. В 2009 году американские специалисты провели исследования на студентах. Были отобраны две группы, одна из которых состояла из более чем 30 здоровых людей, а во вторую вошли 20 человек, у которых отмечались хронические тревожность и депрессия. Их будили через 10 минут после погружения в поверхностный сон, а затем просили записать увиденное, передать ощущения, сформулировать самооценку.
Эксперимент показал, что участники второй группы (те, кто имел повышенную тревожность и склонность к депрессии) чаще видели сны со сценами агрессии, в которых они сами были жертвами. Испытуемые первой группы подобные сны видели крайне редко.
По мнению ученых, проводивших все эти эксперименты, сны — это по большей части обрывки наших эмоций, переживаний, сомнений, страхов, агрессии, восторга, радости, удовлетворения и многого другого, что и составляет нашу повседневность. Во сне эти обрывки сливаются в единую картину, которую мы не всегда можем объяснить. Больше эмоций — ярче сны. Следует ли их связывать с психическими расстройствами? В определенной мере — да, что и показали эксперименты.
Но сон — это не диагноз. Тем более не диагноз, говорящий о проблемах с психикой. Врачи утверждают, скорее, обратное: нарушение сна — прямое свидетельство расстройства психики человека. Профессор психиатрии и бихевиоризма Морис Охайон уверен, что около 50 процентов нарушений сна связано с психическими расстройствами, а именно: неврозы, тревожные расстройства, депрессивные состояния, посттравматические психические расстройства, нейродегенеративные (ослабоумливающие) заболевания, шизофрения.
Так, в США более 35 процентов населения имеют расстройства сна. Проведенное исследование в Чувашии РФ показало нарушение сна у 20 процентов жителей республики.
Основное лекарство — препараты, помогающие крепко и спокойно заснуть.
Не бойтесь своих снов. Гораздо хуже, когда вы в принципе не можете нормально спать.
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