Что форма носа говорит о вашем характере

Что форма носа может рассказать о характере человека?

Знали ли вы, что форма носа способна рассказать окружающим что-то о вашем характере? А ведь такой уловкой уже давно пользуются те, кто пытается "читать" своего собеседника. Сегодня мы поговорим о десятке самых распространенных форм носа.

Римский нос

Именно благодаря древнеримским скульптурам форма и получила такое название. Отличительной особенностью такого носа можно назвать небольшой бугорок посередине. Кстати, форма носа считается очень распространенная. Как правило, обладатели римского носа умеют и любят оказывать влияние на других людей. Они склонны считать себя лидером и таким человеком, который может изменить мир к лучшему.

Нубийский нос

Этот нос тоже является очень распространенным и чаще всего встречается на лицах африканского и восточно-азиатского происхождения. Нубийский нос отличается небольшой длиной, но сам он широкий. Согласно статистике, обладатели такого носа — очень творческие и страстные люди. Они также излучают такую харизму, которая привлекает многих людей, и с ними очень легко сдружиться.

Курносый нос

Форма носа, отличающаяся изогнутостью на кончике, считается одной из самых желанных форм носа в мире. Около 13% людей являются обладателями такого носа. Как правило, те, кому принадлежит курносый нос, отличаются оптимистичностью и дружелюбностью. Люди любят игривость этих людей, но во время проблем все знают, что курносым людям можно доверять.

Греческий нос

Греческий нос характерен прямой, длинной формой, горбинок на нем, как правило, нет. Эта еще одна форма носа популярна у людей, решающихся на ринопластику. Обладатели такого носа — трудолюбивые и амбициозные люди. Нередко благодаря своей сильной природе они достигают своих целей, несмотря на тернистый путь. Таким носом обладают около 3% людей.

Вздернутый нос

Такой нос обличается более мягкой и круглой формой на кончике, но также у него есть небольшая курносость. Люди, обладающие вздернутым носом, очень нежные и имеют прекрасное чувство юмора. Таких людей всего 5% и в их присутствии никогда не скучают друзья.

Толстый нос

Альберт Эйнштейн. Согласно исследованиям, около 24% людей обладают большой и выступающей формой носа. Она считается самой распространенной. Но не стоит причислять эту форму носа к некрасивым из-за ее громоздкости. Подобным носом обладают Марк Руффало

Как правило, люди с крупным носом часто являются мыслителями и любят книги. Нередко они проводят всю свою жизнь за приобретением знаний.

Нос с горбинкой

На этой форме заметно искривление и по сравнению с римским носом такой нос выглядит более грубо. Большинство из обладателей такой формы мечтают исправить ее благодаря ринопластике. Люди, обладающие носом с горбинкой, склонны к сомнениям и скептицизму.

Никсоновский нос

Никсоновский нос можно назвать единственным в своем роде, которому присуща прямота и длина. Согласно статистике, таким носом обладают менее процента населения. Но, если вы в их числе, вам повезло: люди с никсоновским носом быстро принимают решения. Кроме того, они не выбирают какой-то путь, если не уверены, что он на 100% правильный.

Нос картошкой

Это еще один редкий нос, для которого характерен большой округлый кончик. Те люди, у которого нос картошкой, отличаются мудростью. Кроме того, окружающие ценят таких людей и любят проводить с ними время.

Ястребиный нос

Своей изогнутостью ястребиный нос имеет сходство с клювом. Люди, обладающие таким носом, очень умны и наблюдательны. И несмотря на то, что этим людям сложно ужиться с большинством, свой круг общения они выбирают очень тщательно. ​