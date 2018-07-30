Ещё
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вопросы, которые вы давно хотели задать 

Рамблер 2 часа назад
Есть вопросы, на которые мало кто может ответить. На первый взгляд эти вопросы кажутся тривиальными, но потом оказывается, что всё не так просто, как кажется.
1. Можно ли перехитрить детектор лжи? Детектор лжи реагирует на физиологические процессе, сигнализирующие, что человек говорит неправду. Это может быть потоотделение или учащение пульса. Если человек может держать себя под контролем, то он вполне может обмануть прибор.
2. Почему венозная кровь выглядит синей? Конечно же, кровь имеет красный цвет, однако кожа поглощает красные лучи светового спектра, а синие пропускает. Поэтому вены и кажутся нам синими.
3. Почему при вспышке глаза получается на фотографии красными? В этом тоже виноват свет. Эффект красных глаз — результат отражения света вспышки от глазного дна при расширенных зрачках. Днём наши зрачки сужены, поэтому красные глаза появляются у людей, которых фотографируют в тёмное время суток.
4. Почему животные не седеют? За цвет волос отвечает пигмент меланин, который имеет коричневый или чёрный цвет. С возрастом клетки вырабатывают всё меньше меланина, что и вызывает поседение. У большинства животных такой проблемы нет: у них клетки, производящие меланин, функционируют до смерти.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна84
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Японка стала «живой куклой» и прославилась1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение