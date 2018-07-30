Вопросы, которые вы давно хотели задать

Есть вопросы, на которые мало кто может ответить. На первый взгляд эти вопросы кажутся тривиальными, но потом оказывается, что всё не так просто, как кажется.

1. Можно ли перехитрить детектор лжи? Детектор лжи реагирует на физиологические процессе, сигнализирующие, что человек говорит неправду. Это может быть потоотделение или учащение пульса. Если человек может держать себя под контролем, то он вполне может обмануть прибор.

2. Почему венозная кровь выглядит синей? Конечно же, кровь имеет красный цвет, однако кожа поглощает красные лучи светового спектра, а синие пропускает. Поэтому вены и кажутся нам синими.

3. Почему при вспышке глаза получается на фотографии красными? В этом тоже виноват свет. Эффект красных глаз — результат отражения света вспышки от глазного дна при расширенных зрачках. Днём наши зрачки сужены, поэтому красные глаза появляются у людей, которых фотографируют в тёмное время суток.

4. Почему животные не седеют? За цвет волос отвечает пигмент меланин, который имеет коричневый или чёрный цвет. С возрастом клетки вырабатывают всё меньше меланина, что и вызывает поседение. У большинства животных такой проблемы нет: у них клетки, производящие меланин, функционируют до смерти.