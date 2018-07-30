Как перестать волноваться о чужом мнении

Человек не может жить вне общества, но над некоторым из нас окружение довлеет. Люди, зависимые от чужого мнения, ощущают себя некомфортно и постоянно оглядываются на других в ожидании осуждения или в поисках поддержки. Как же перестать придавать чрезмерное значение мнению других людей и услышать себя самого?

1. Составьте список из десяти ориентиров, которые важны только для вас.

2. Запишите качества, которые делают вас уникальной личностью и никогда не осуждайте себя за то, что вы отличаетесь от других.

3. Если вы говорите о принципиальных для вас вещах, не уступайте, даже если говорите с близкими или друзьями.

4. Сосредотачивайтесь на том, что происходит сейчас в вашей жизни, а не на том, что об этом думают другие люди.

5. Поймите, кем вы хотите стать, и найдите человека, на которого хотели бы равняться. Такой ориентир позволит вам без уныния преодолевать все препятствия.

6. Относитесь к словам окружающих с известной долей скепсиса. Каждый из нас говорит на основании собственного опыта и действует, видя ситуацию своими глазами. Всё, что происходит в вашей жизни, досконально знаете только вы, поэтому и принять правильно решение можете только вы.

7. Занимайтесь своей жизнью и не тратьте время на обсуждение дальних знакомых, подписчиков в соцсетях и посторонних людей.