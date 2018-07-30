Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае

Китай — страна настолько другая, что первое время после переезда нашему колумнисту Ольге Брейн казалось, будто она ходит задом наперед или, например, на руках. Такой переезд очень хорошо помогает накачать мышцы, о которых даже не подозревал, и нарастить кучу новых нейронных связей в мозгу.

Вот, к чему мне пришлось привыкать в Китае.

Я звезда

Так-то я, конечно, вовсе никакая не звезда. Обычная бледнолицая и рыжеволосая женщина, ну, разве что довольно высокая, но в России совершенно ничем не выделяющаяся. На улицах Китая в первый же день со мной сфотографировалось три семьи, а один мужчина догнал меня в метро, чтобы сообщить буквально следующее: «Ты очень высокая! У тебя красные волосы!»

На лекциях самой популярной была рубрика «Вопросы и ответы». В хит-парад вопросов входило: «Почему ты такая высокая? А волосы у тебя настоящие? А почему ты такая худая? А где ты живешь? Какая у тебя зарплата?» Именно в Китае я научилась мастерски обходиться с любыми бестактными вопросами, отвечать, ничего толком не сказав, и позировать перед камерой в любом настроении.

Парикмахерские

Через три месяца после переезда настало неизбежное — отрасли корни, пришло время стричься и краситься. Первый опыт был совсем плох: недели четыре после «салона» я ходила в платочке, чем вызвала еще более бурный интерес у людей на улице и на работе. За первый год я обошла много разных парикмахерских, по рекомендации, без рекомендации, за очень большие деньги и за совсем почти бесплатно.

К концу второго года я, наконец, нашла свое спасение — мастер Жан Клод приехал из Франции и понимал, как стричь и красить тонкие волосы. Жан Клод стоил, как билет на золотой самолет, но после него не хотелось замотаться в занавеску и можно было появляться на людях.

Обувь

В Китай я переезжала с одним чемоданом. На мне были старые ботинки на стадии полураспада, в чемодане лежали белые тапочки для лета. Ботики успешно завершили свой распад в первое китайское полугодие, а в белых тапочках к октябрю стало прохладно. Остро встал вопрос покупки новой обуви. Казалось бы, чего проще. Китай — страна, в которой производят все. Ан нет, женская обувь размера 40-41 в большом дефиците, и даже те туфли, на которых написаны заветные цифры, по факту налезают только на нос.

На мое счастье в Китае все же производят все, и как оказалось, можно заказывать обувь ручного изготовления у специального мастера. Сначала я робко заказала одни туфли, а потом разошлась и нашила себе целый сундук эксклюзивных моделей. Сундук, правда, потом потеряли при переезде в Москву, но это уже другая история. В Китае я щеголяла в туфельках то из питона, то из страуса, а зимой носила шикарные ботфорты с кружевами.

Террариумы в супермаркетах

Иногда мне приходилось ходить в магазины за едой. Это занятие не для слабонервных. Постепенно я привыкла, что в супермаркетах продают не только живую рыбу, но также змей, лягушек, черепах и прочую, порой не очень понятную, живность. Мои студенты шутили: «Мы едим все, что с четырьмя лапами, но не стул». Да и все, что без лап, тоже сгодится. Главное, вкусно приготовить. В итоге мне стало даже нравиться. Моя помощница по хозяйству прекрасно готовила лягушачьи лапки в остром соусе и змею в кляре. На гарнир — древесные грибы: милое дело.

Десять дней отпуска

По трудовому законодательству в Китае мне было положено десять дней отпуска в году. После российских двух месяцев для преподавателей десять дней — это, мягко говоря, маловато. Потом я поняла, что это мне, как иностранке, еще повезло.

Многие мои взрослые ученики имели всего пять отпускных дней в году, а люди с маленьким трудовым стажем и вовсе три. Зато у меня, наконец, появились деньги, чтобы в свой микро-отпуск куда-то съездить, а не проводить его на огороде, как я делала в России.

Два раза я была на острове Хайнань, ездила на Филиппины и даже домой в Россию, греться. Январь — самый холодный и неприятный месяц на юге Китая, там нет в домах отопления. Но это тоже уже немного другая история, ее я расскажу отдельно.

Давка

Если вы думаете, что давка в московском метро — это жесть и ужас, значит вы не были в китайском метро. Давка по-китайски — это совершенно новый уровень, тут надо уметь выжить в битве стенка на стенку и не задохнуться от разнообразных запахов. Метро в Шанхае прекрасно. Оно новое, тихое, быстрое, удобное, очень современное. Там есть кондиционер, и везде ловит телефон.

На работу мне надо было к обеду, домой я возвращалась поздно вечером, поэтому большую часть своих поездок я наслаждалась комфортом. Но два раза в неделю у меня были занятия китайским с утра в центре. Тут-то я и получала полную гамму впечатлений, а также удары в печень, вдребезги оттоптанные ноги, трещину ребра и немало выдранных волос.

Трусы без дна

Китайцы, как известно, любят детей. Политику «одна семья — один ребенок» уже отменили, но осталась повышенная тревожность, стремление детей максимально опекать, а также позволять детям очень много. Кроме того, китайская культура вообще поддерживает естественность во всем.

Поэтому на детей надеваются трусы без дна. То есть трусы вроде есть, но с большой прорезью, так, чтобы ребенок мог легко сходить в туалет, когда ему вздумается и где ему захочется, и при этом не портить кожу всякими памперсами.

Иногда мне приходилось видеть, как ребенку захотелось прямо посреди торгового центра или в вагоне метро. Конечно, постепенно это меняется, теперь часто можно видеть в прорези памперс или вовсе обычные трусы.

Китай учит, что жизнь и культура бывает совершенно другой. Я уже уехала оттуда и живу в другой стране, но умение приспосабливаться, когда все кругом вверх тормашками, очень мне годится практически каждый день.